Mulher ‘casada’ com boneco de pano encontra filho que havia sido sequestrado

Mulher ‘casada’ com boneco de pano diz que filho do casal foi sequestrado Imagem: reprodução Tiktok (@meirivoneemarcelo)

Meirivone Rocha Moraes fez algumas postagens em seu TikTok há alguns dias onde informava que ‘Marcelinho’, fruto do seu ‘relacionamento’ com Marcelo, um boneco de pano, havia sido sequestrado. Mas felizmente, a história acabou bem e após dias de angústia, a família finalmente pode estar reunida novamente.

A história da família ficou conhecida nas redes sociais na metade de 2022, quando ‘Santinha’, moradora de Rio Paranaíba, em Minas Gerais, publicou vídeos ‘se casando’ com um boneco de pano. Após a repercussão, a mulher continuou com a brincadeira, e atualmente posta vídeos quase que diários da rotina da família.

O ‘sequestro’

Contudo, no dia 22 de fevereiro Meirivone publicou um vídeo em que informava que seu filho havia sido sequestrado. “Urgente. O Marcelinho foi sequestrado. Se alguém souber notícias dele deixe nos comentários, estamos desesperados”, dizia a publicação.

Foram diversas postagens sobre o ocorrido e a ‘mãe’ chegou até espalhar cartazes pela cidade onde mora, mas sem sucesso.

“Muito triste. Já preguei na cidade toda! Se alguém sabe do Marcelinho me avisa, por favor. Já foram mais de 100 panfletos espalhados pela cidade. Já cansei de tanto procurar meu filhinho e não ter resposta”.

Final feliz

A história enfim teve um final feliz no dia 25, após Santinha encontrar seu filho. “Seguinte, Meirivone. Já que tu mandou o dinheiro, eu vou deixar o Marcelinho em um terreno baldio”, dizia uma mensagem deixada no celular da mãe.

@meirivoneemarcelo Parte 2 encontrando finalmente o marcelinho, marcelo ficou em casa cuidando da casa e a a Carol minha filha foi comigo, ele voltou muito machucado mas está com vida ♬ use this if youre gay - alex ◡̎

Usuários entram na brincadeira

Como tudo não passa de uma grande brincadeira, alguns usuários do TikTok e fãs da família de pano aproveitam as postagens para fazer comentários irônicos. “Leva urgente na costureira”, escreveu uma pessoa. Já outra usuária comentou sobre ficar entretida com os vídeos: “Tenho medo porque às vezes fico muito entretida na história”.

