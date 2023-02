Mãe se recusa a levar o filho a um restaurante chique e é criticada pela família

Uma mãe provocou um grande debate na internet e em sua família após se recusar a levar os filhos pequenos para um jantar em um restaurante chique. Para ela, os pais devem saber quando e onde devem levar os filhos.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher foi ao Mumsnet para questionar outros pais a respeito de sua decisão.

Sem se identificar, ela conta: “Gostaria da opinião das pessoas sobre a presença de crianças pequenas em restaurantes sofisticados. Para contextualizar, fomos convidados de última hora para jantar em um restaurante requintado. Era um valor alto por pessoa com um menu degustação para comemorar o aniversário de um familiar”.

“Temos uma criança pequena e um bebê, então eu recusei o convite pois sabia que não conseguiria me programar para conseguir uma babá de última hora. Além disso, meu marido estava de plantão naquela noite e precisava ficar perto de casa para qualquer emergência”, conta a mulher.

A família a criticou por sua decisão

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a família foi contra sua decisão e a criticou por não ir ao jantar com as crianças.

“Eu não consigo me imaginar brigando com uma criança faminta que não conseguiria um menu infantil e tentando pegar um bebê choroso enquanto um casal comemora seu aniversário de casamento na mesa ao lado”.

“Tenho que admitir que eu comecei a refletir sobre isso depois de ler um tópico popular aqui no fórum onde as pessoas comentavam sobre o comportamento de crianças pequenas em um restaurante e a conclusão foi de que estes ambientes não são para os pequenos!”.

“Minha família acha que estamos sendo exagerados em não ir, então se você estivesse sentado ao lado de duas crianças com menos de 3 anos em um restaurante extremamente chique, como você se sentiria?”, questiona a mãe.

Para os usuários do fórum, ela está correta em sua decisão pois nem todos podem ter comportamentos agradáveis com crianças chorando em um restaurante caro.

“Depende muito do local, até porque a maioria nem permite a presença de crianças pequenas. Eu acredito que desde que não chorem, gritem e fiquem quietos na mesa está tudo bem. Então bebê e crianças agitadas não devem estar nestes ambientes”, comentou uma pessoa.

“Geralmente essa situação se resume em a mãe ficando estressada com as crianças enquanto todos os outros aproveitam e oferecem ajuda simbólica. Eu não levaria”, determinou outra.