Gato invade casa e destrói itens de valor: ‘Vai me custar uma fortuna’

Um homem ficou completamente furioso depois de se deparar com um dos cômodos de sua casa completamente destruído. Ao buscar pelo culpado, ele se deparou com um gato desconhecido.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem originalmente desabafou no Reddit, mas está considerando postar um “textão” no Facebook para localizar o dono do animal e fazê-lo arcar com o prejuízo.

Sem se identificar, o homem conta que ficou completamente irritado ao precisar esvaziar completamente um dos cômodos de sua casa que foi “destruído” por um “gato não castrado”. Segundo seu relato, nenhum dos vizinhos diz saber quem é o tutor do animal.

“Um gato não castrado acabou se esgueirando para dentro da minha casa no final de semana e se escondeu em um quarto que usamos poucas vezes”, começa o homem.

“O resulto foi um quarto completamente destruído e extremamente fedorento! Precisamos esvaziar o cômodo e nos livrar de alguns itens que não podem ser lavados já que o cheiro era insuportável! O gato parecia bem cuidado e não tinha aparência de um animal abandonado, então acho que ele tem uma família”.

Ele está pensando em buscar ajuda no Facebook

Segundo o homem, eles já conseguiram lavar e pintar as paredes do cômodo além de trocar o piso que absorveu o cheiro da urina do animal. No entanto, todas as reformas foram feitas por eles já que a seguradora se recusou a cobrir.

“Estou pensando em postar um textão no Facebook para tentar encontrar em conscientizar o dono desse animal, mas não sei se devo apenas ficar quieto e arcar com o prejuízo. Perguntei aos vizinhos e eles não sabem de quem é o gato”.

Para os usuários do Reddit, ele deveria ter prestado mais atenção antes de sair de casa.

“Provavelmente você deveria ter verificado melhor a segurança da sua casa antes de sair. Um gato passou o final de semana curtindo sua casa e você não sabia disso?”, comentou uma pessoa.

“Você quer reclamar que, mesmo sem querer, teve um gato em casa por dois dias?”, questionou outra ao que uma terceira brincou: “Processe o gato por danos materiais”.