Ela arruinou o casamento da irmã ao revelar a verdade sobre o noivo

Tentando fazer a coisa certa, uma mulher decidiu avisar a irmã sobre o comportamento inadequado do noivo dela. No entanto, ela acabou sendo acusada de tentar estragar o casamento da irmã e agora está em uma situação complicada.

Segundo o The Mirror, a mulher contou sua história no Reddit e pediu ajuda para tentar mostrar a irmã o que está realmente acontecendo.

A jovem, de 28 anos contou que sua irmã, a qual chamou de Jen, está noiva de um homem chamado Pete. Os dois se conheceram enquanto ela trabalhava na empresa de seu pai, onde a jovem também trabalhava.

Segundo ela, sempre houve um boato sobre Pete se sentir atraído por ela, fato que ela insistia em dizer que não era real e que não sentia o mesmo pelo rapaz.

No entanto, quanto ela foi ao casamento de um antigo colega de trabalho, o noivo da irmã deixou clara sua intenção.

“Jen é minha meia-irmã. Nossos pais se casaram quando éramos adolescentes e nunca nos demos bem. Não tenho nada contra ela, mas também não somos próximas”.

“Eu trabalhei na empresa do meu padrasto dos 22 aos 26 anos, Jen e seu noivo também. Durante aquele tempo acabei me tornando amiga dele e começaram a surgir boatos sobre ele ter uma queda por mim, mas ele nunca confirmou”, conta.

Ela tentou alertar a irmã

Seguindo com seu relato, a mulher conta que as coisas ficaram estranhas quando ela começou a namorar com seu marido. Quando saiu da empresa da família eles se distanciaram, mas continuaram se seguindo nas redes sociais, então ela soube quando Pete e sua irmã iniciaram o relacionamento.

“Eles ficaram noivos no último ano e meu padrasto decidiu pagar o casamento. Algumas semanas atrás nós fomos ao casamento de um antigo colega de trabalho e o noivo de minha irmã acabou bebendo e ‘se soltando’ demais durante a recepção”.

“Quando saí para tomar um ar ele foi atrás de mim e me fez uma proposta indecente, a qual recusei na mesma hora e voltei para o espaço da festa”.

Sem querer esconder a situação de sua irmã, ela decidiu contar o que aconteceu e foi acusada de tentar sabotar o casamento. Ela então foi orientada a não contar nada aos pais, mas sua tentativa foi frustrada pois os dois viram a atitude de Pete durante o casamento.

“Meus pais decidiram confrontar minha irmã depois de saber a verdade e se recusaram a continuar pagando pelo casamento. Agora Jen está me acusando de ser uma pessoa horrível e de estragar seu casamento, que foi cancelado. Os amigos dela estão contra mim e dizem que eu deveria ter mentido, mas meus amigos e marido dizem que fiz bem em dizer a verdade”.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente ao tentar alertar a irmã.

“O casamento não foi cancelado por sua culpa, mas sim pelas atitudes do noivo. Duvido que seja a primeira vez que ele faz isso com ela”, comentou uma pessoa.

“O único errado aqui é Pete, que não tem o menor respeito pela sua irmã. Ela deveria terminar e te agradecer por poupá-la de algo pior ainda”, finalizou outra.