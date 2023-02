Noivo é aconselhado a ‘maneirar’ nos gastos com seu casamento e se recusa

Um noivo está se recusando a mudar os planos de seu casamento diante das exigências de sua irmã. Enquanto o casamento dele acontecerá em julho, a irmã se casa em junho e teme ser ofuscada pela extravagante celebração feita pelo irmão.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem foi até o Reddit para compartilhar sua história e tentar descobrir se realmente agiu errado.

Segundo ele, a maior parte dos valores gastos do casamento estão sendo custeados por seus sogros, que estão bem de vida e querem “dar uma festa inesquecível” para o casal. No entanto, a irmã do homem teme que seu casamento seja ofuscado e criticado já que ela tem bem menos orçamento para a celebração.

“Fiquei noivo primeiro, mas o noivo da minha irmã é militar e precisará se casar antes de partir em uma missão. Meus pais estão presenteando-os com uma parte dos gastos, mas ainda assim o orçamento deles é bem restrito”.

Ela pediu para ele ‘segurar a onda’

Segundo o noivo, sua irmã terá um casamento pequeno para 70 convidados, embora desejasse ter mais pessoas comparecendo ao grande dia. Por sua vez, seu casamento será uma grande festa.

“Minha noiva vem de uma família com muitas posses e, como é filha única, seus pais estão sendo generosos com o orçamento do casamento”, explica.

“Não quero entrar em detalhes, mas é bem mais dinheiro do que muitas famílias ganham em um único ano. Ainda parece surreal, mas eles foram somente gentis comigo e nunca me senti julgado por eles”.

“Toda a família será convidada, então esperamos cerca de 200 pessoas no nosso casamento. Nosso casamento será chique, e minha irmã nos pediu para ‘segurar a onda’ para que seu casamento não seja ofuscado pelo meu. Ela diz que estou sendo egoísta em não considerar os sentimentos dela e minha mãe concordou. Estou errado?”.

Para os usuários da plataforma, a irmã está apenas insegura com o orçamento de seu próprio casamento.

“Entendo que sua irmã esteja insegura, especialmente com os casamentos acontecendo com 1 mês de diferença, mas isso não é sua responsabilidade”, comentou uma pessoa.

“Não ajuste seu casamento para diminuir as inseguranças da sua irmã”, finalizou outra.