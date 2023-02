Tentando proteger o filho, mãe estraga as fotos do casamento de seu irmão

Uma mãe ficou completamente revoltada com a postura do fotógrafo durante o casamento de seu irmão. Apesar de outras pessoas estarem presentes no evento, ele insistiu em fotografar o bebê de 18 meses, que era a única criança permitida no casamento.

Conforme o The Mirror, a mãe do bebê utilizou o Reddit para contar sua história e questionar se agiu errado em partir para ação quando uma conversa amigável com o profissional não adiantou.

Segundo ela, o fotógrafo estava fazendo diversas fotos em close de seu filho de 18 meses, o que ela não gostaria já que sabia que as imagens seriam publicadas nas redes sociais.

Ao questionar o profissional, ele afirmou que a noiva assinou um termo permitindo que ele utilizasse qualquer foto em suas redes sociais, site e para fins promocionais, o que a mãe prontamente questionou visto que o filho tem somente 18 meses de vida.

“Eu queria resolver tudo pacificamente, mas ele me irritou e então decidi agir. Eu passei toda a festa me certificando de sempre ficar entre o fotógrafo e o meu filho para evitar novas fotos indesejadas”.

“Era um pouco estranho precisar mudar de posição no meio de uma conversa, mas não fiz nada inapropriado ou proposital para estragar as fotos do casamento. Na verdade, ninguém nem percebeu o que eu fiz”.

A atitude não passou desapercebida

No entanto, ao contrário do que a mãe imaginava, suas atitudes ficaram explícitas quando as fotos foram entregues.

“Quando minha cunhada recebeu as fotos ela me questionou sobre o que aconteceu. Em vez de forcar nos demais convidados, o fotógrafo continuou tentando fotografar meu filho, o que levou a diversas fotos de costas”.

Ela ainda tentou explicar para a cunhada os motivos pelos quais agiu dessa forma, mas a família está defendendo o casal que acabou com as fotos prejudicadas pela atitude da mulher.

Por outro lado, os usuários do Reddit defenderam as ações da mãe.

“Você tem o direito de fazer as escolhas pelo seu filho e o fotógrafo deveria ter respeitado isso. Ele foi errado em negligenciar o casamento para tentar obter uma foto solo do seu bebê”, comentou uma pessoa.

“Posso entender a decepção da sua cunhada, mas ela precisa cobrar isso do fotógrafo e não de você. Foi ele quem se comportou de forma pouco profissional”, comentou outra.