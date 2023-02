Mulher dá descarga em maconha do marido após suas crianças terem acesso por acidente

Mulher dá descarga em maconha do marido após suas crianças terem acesso (siraphol s./Reprodução/Freepik)

Uma mulher de 33 anos relatou ter dispensado todo o fumo do marido, após suas crianças alcançarem a substância por acidente. Casados há oito anos, o casal tem dois filhos de seis e quatro anos cada. Segundo ela, eles vivem em um estado onde a maconha é legalmente comercializada e seu marido tem fortes dores nas articulações devido a surtos de artrite. O caso foi compartilhado pela autora no Reddit, por meio do usuário u/FruitlePebbles.

“Eu pedi ao meu marido em várias ocasiões para colocar [a maconha] fora do alcance das crianças. Dois dias, meus filhos estavam muito quietos e eu fui ao quarto para encontrá-los tentando dividir o biscoito igualmente entre si. Reconheci a embalagem imediatamente e a agarrei, felizmente não consumiram nada. Então notei a sobra de pote espalhada em sua bandeja bem em nossa mesa, ao alcance de uma criança. Fiquei tão chateada que juntei tudo, levei ao banheiro e joguei fora”, desabafou a mulher.

Desentendimento após descarte

De acordo com a mulher, seu marido usa da substância para aliviar as dores de seu corpo. Contudo, ela acabou oferecendo analgésicos no lugar da cannabis.

“Quando meu marido chegou em casa, ficou furioso e disse que eu havia jogado muito dinheiro no vaso sanitário. Falei que não me importava e que ele deveria ter mantido isso longe das crianças, como já foi avisado antes”, desabafou.

“Era uma noite fria, e ele reclamou em voz alta de como suas articulações doíam o tempo todo e como era tudo minha culpa. Ofereci ibuprofeno em diferentes ocasiões e lembrei a ele que isso não seria um problema se ele o mantivesse. Ele ficou com raiva e disse que eu deveria ter guardado, e não jogado no vaso sanitário”, finalizou. A mulher ainda afirmou não ter se arrependido de sua atitude.