Homem não permite que esposa vá a funeral por ele não poder acompanhá-la

Um homem causou revolta na internet ao impedir a esposa de comparecer ao funeral do pai de seu padrasto. Ele afirmou que não deixaria de trabalhar e que a esposa deveria permanecer em casa cuidando do filho do casal, que estava doente.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem, de 28 anos, foi até o Reddit para contar sua história e questionou os demais usuários se ele errou ao impedir a companheira de ir ao funeral.

Segundo ele, a família do padrasto de sua esposa mora há 4 horas de distância do casal, o que faria com que ela precisasse tirar o dia todo para participar do funeral. Para isso, ele teria que pedir folga no trabalho para cuidar dos filhos pequenos, o que não seria um problema se as crianças não tivessem ficado doentes dias antes do funeral.

“Um dia antes do funeral eu avisei que não poderia tirar folga por já ter pego dois dias para cuidar das crianças doentes. Minha mãe não era uma opção de apoio e meu filho ainda não estava muito bem”.

Ela não gostou de ficar em casa

Diante da recusa do marido em buscar outra folga no trabalho, ela acabou cedendo e não foi ao funeral, mas afirmou que sua atitude foi “decepcionante”.

“Eu sinto por ela não poder ir e prontamente ofereci minhas condolências para o padrasto dela e me coloquei a disposição para o que ele precisar. Apesar disso, minha esposa ainda está com muita raiva de mim”.

Para os usuários, a mulher tem total razão de estar com raiva do marido.

“Parece que você não considerou o fato de sua esposa ser uma prioridade e assumiu que seu trabalho é que é. Você poderia ter pedido uma folga por questões familiares”, comentou uma pessoa.

“O que sua esposa queria fazer era a sua última prioridade e foi a primeira coisa que você escolheu sacrificar”, comentou outra.

No entanto, um terceiro usuário apoiou o homem: “Sua esposa poderia ter trocado de folga com você em qualquer um dos outros dias que você ficou em casa cuidando das crianças. Eu diria que foi uma escolha dela e não sua”.