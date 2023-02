Abby foi resgatada da rua em setembro do ano passado. A cachorrinha estava magra e muito doente, pois comia lixo para sobreviver. O controle de animais responsável por sua retirada das ruas constatou a idade do pet entre 10 e 12 anos. Relato extraído do portal The Dodo.

Devido a falta de recursos para lidar com o animal, contataram outra outra instituição para ajudar com o caso. Ao se depararem com o estado de Abby, seus socorristas se chocaram com sua condição, já que era quase impossível estar viva depois de passar por uma dura jornada semelhante nas ruas.

Já idoso, o cachorrinho sofria de infecções de ouvido e pele, além de uma pata traseira quebrada e várias outras doenças encontradas. Sendo assim, Abby iniciou seus tratamentos.

Cachorro encontrado comendo lixo se transforma completamente; veja antes e depois (Reprodução/SOCIEDADE HUMANITÁRIA DO NOROESTE DA LOUISIANA)

“Tivemos que dar a ela xampus e remédios diários para limpar suas infecções de pele e tratar suas infecções de ouvido”, disse Sarrah Walton, funcionária da Sociedade Humanitária do Nordeste de Louisiana, ao The Dodo. “Ela recebeu muito amor e carinho durante esse período.”

Resultado pós tratamento

Depois de tratar todas as suas necessidades, o bichinho passou por uma cirurgia. Contudo, tudo ocorreu bem e hoje ela está completamente recuperada.

Veja o depois:

Cachorro encontrado comendo lixo se transforma completamente; veja antes e depois (Reprodução/SOCIEDADE HUMANITÁRIA DO NOROESTE DA LOUISIANA)

Quando resgatada, Abby aparentava ser um cãozinho sem esperanças, completamente maltratado pela vida. Agora, ela está irreconhecível e seus cuidadores ainda não acreditam o quão bem de saúde e diferente a cachorrinha se encontra nos dias de hoje.

“Ela está INCRÍVEL”, disse Walton. “Abby é corajosa e atrevida. Ela é a abelha rainha dos nossos cachorrinhos e vive de aconchego e amor com os voluntários.”

Embora saudável e irreconhecível, Abby ainda conta com alguns tratamentos pela frente. Contudo, em breve estará disponível para encontrar uma nova família que a ame do jeito que sempre mereceu. Depois de uma longa e dura jornada, o pet precisa receber todo o amor e felicidade do mundo.