Pai é criticado ao dar um carro para o filho e não fazer o mesmo pela filha

Um pai está sendo alvo de diversas críticas depois de se recusar a presentar a filha com um carro em seu aniversário. Ao que tudo indica, ele presenteou os dois filhos mais velhos com um carro e uma moto e se recusou a fazer o mesmo pela jovem.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem foi ao Reddit para confirmar se realmente está agindo errado ao se recusar a presentear a filha com um carro em seu aniversário.

Sem se identificar, ele conta que quando seus filhos mais velhos completaram a idade permitida para dirigir ele os presenteou com um carro e uma moto, respectivamente. No entanto, ele não fez o mesmo pela filha, que se sentiu “deixada de lado” pela atitude do pai.

“Ela fez aniversário semana passada e eu sei que ela queria um carro, mas não tenho um carro parado para dar a ela”, conta o pai.

“A presenteei com algum dinheiro e uma joia, e disse que o dinheiro era para ela economizar para comprar seu próprio carro”.

Ela se sentiu deixada de lado

Seguindo com seu relato, o homem conta que aparentemente sua filha entendeu a situação apesar de ficar chateada, mas a mãe da menina, sua ex-mulher, ficou enfurecida pelo fato do homem “claramente preferir os meninos”.

“Ela acha que estou tratando minha filha diferente porque ela é uma menina e diz que eu sempre prefiro os meninos”.

“Aparentemente minha filha ficou mais chateada do que eu pensava, e a mãe dela acha que eu poderia ao menos dar um pouco mais de dinheiro para ajudá-la com a compra. Eu tenho outros três filhos mais novos e não posso estabelecer precedentes para todos me pedirem um carro ao chegarem a maior idade”, finaliza o homem.

No entanto, para outras pessoas que leram a publicação, ele já abriu precedentes para isso.

“Você deu aos seus filhos algo com valor bem superior ao que deu para sua filha. Você já deu liberdade a eles”, comentou uma pessoa.

“Mostre a sua filha que você a respeita assim como respeita os irmãos dela. Estamos falando de uma magoa que pode durar por toda a vida se você não fizer algo para corrigir isso. Ela tem sentimentos válidos”, comentou outra.

“Como você esperava que ela reagisse quando você claramente está favorecendo os meninos?”, questionou outra.