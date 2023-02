Noivos decidem escolher a cor das roupas dos convidados e revoltam a família

Uma mulher está passando por alguns problemas de última hora envolvendo o casamento de seu irmão. Ao comprar seu vestido, junto com a noiva, ela foi informada de que não precisaria seguir nenhuma paleta de cores, mas aparentemente o casal mudou de ideia e agora está reprovando o vestido dela.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem foi ao Reddit para perguntar se está agindo de forma inadequada ao se recusar a comprar outro vestido para o casamento já que a peça escolhida por ela foi inicialmente aprovada pela noiva.

Sem se identificar, a mulher conta que seu irmão se casará na primavera e que ele e a noiva afirmaram que o casamento será nas cores verde, prata, preto e dourado.

“Eles anunciaram a paleta de cores e não especificaram que era para os convidados seguirem essas tonalidades. Eu presumi que fossem as cores dos padrinhos, madrinhas e decoração e, junto com a noiva, escolhi um vestido vermelho escuro para combinar. Aparentemente eles mudaram de ideia e agora os convidados também devem seguir a mesma paleta de cores”, conta.

“Eles passaram a pedir que eu compre um vestido novo nas cores certas para eu não me destacar entre os convidados. Eu me recusei porque não tenho dinheiro para isso e não posso devolver ou trocar o que já tenho pois passou da data de devolução”.

A noiva inicialmente aprovou

Explicando alguns pontos, a jovem retornou a publicação e revelou que desde o principio compartilhou sua escolha com a noiva, que sempre aprovou e nunca informou que ela deveria usar as cores da paleta escolhida por eles.

“Falei com a noiva assim que ela anunciou as cores e ela disse que ‘não ligava’ de eu usar qualquer outra cor, mas agora ela mudou de ideia e me quer nas cores específicas. Ela me ajudou a comprar meu vestido e não falou nada até depois da compra ser finalizada e já não ter mais possibilidade de troca”.

Para os usuários do Reddit, a noiva passou dos limites ao ditar as cores que os convidados podem ou não utilizar.

“Desde quando as cores dos convidados são especificadas? Você não é madrinha, então pode usar a cor que quiser”, comentou uma pessoa.

“Se você não for uma madrinha então use algo que se adeque ao nível de formalidade do evento e que não seja branco. Só isso”, comentou outra pessoa.