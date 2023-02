Mulher grávida se irrita após o marido a provocar comendo suas comidas favoritas

Uma mulher está passando por momentos difíceis durante a gravidez. Após ser proibida de consumir um de seus alimentos favoritos, ela agora precisa lidar com as provocações do marido envolvendo a comida em questão.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher está precisando encontrar uma maneira de lidar com as diversas proibições alimentares envolvendo a gestação. Segundo seu relato, feito no Reddit, um dos pratos proibidos foi peixe cru, o que a fez precisar deixar de consumir sua comida preferida: sushi.

“Estou grávida de sete meses e no início da gestação meu marido concordou em não comer sushi na minha frente já que estou medicamente proibida de consumir peixe cru”, conta.

“Hoje fomos a um rodízio que oferta alguns tipos de sushi, mas que também tem outras comidas variadas como pizza, frango, comida mexicana e outras coisas mais. Fiquei longe do sushi para não sentir vontade e pensei que meu marido faria o mesmo, mas ele foi direto para lá e trouxe o prato para comer na minha frente”.

Ele quebrou o acordo

Seguindo com seu relato, a mulher explica que o acordo do casal não proibia o homem de consumir sushi quando ela não estivesse por perto, o que a deixou irritada por ele decidir comer justamente quando saíram juntos para almoçar.

“Eu preciso reafirmar que isso foi um acordo para que ele não comesse somente na minha frente. Eu não me importaria se ele estivesse com amigos e família”.

“Então eu decidi lembrá-lo sobre o acordo e ele ficou completamente aborrecido e disse que queria comer o sushi. Eu disse que eu também queria, mas que não posso por causa da gravidez e que ele prometeu não comer sushi na minha frente até nosso bebê nascer. Eu estava errada em falar isso? Não o proibi de comer longe de mim, apenas pedi para não fazer isso na minha frente porque é realmente minha comida favorita”.

Entre os usuários da plataforma as opiniões foram divididas, sendo que alguns consideraram a postura da mulher egoísta enquanto outros entenderam sua situação.

“Inicialmente eu achei que você estava sendo egoísta. Mas depois reconsiderei pois percebi que você estava bem em ele comer desde que não estivesse na sua frente. Você não agiu errado”, comentou uma pessoa.

“Considerando tudo o que você está passando, não foi um erro da sua parte”, comentou outra.