Mulher ‘casada’ com boneco de pano diz que filho do casal foi sequestrado Imagem: reprodução Tiktok (@meirivoneemarcelo)

Meirivone Rocha Moraes, que ficou conhecida em 2022 por ‘se casar’ com um boneco de pano e inclusive ter um ‘bebê’ está passando por momentos de apuros envolvendo a sua família.

Em postagens recentes no TikTok, rede onde a história ficou famosa, Meirivone diz que seu filho foi sequestrado.

“Urgente. O Marcelinho foi sequestrado. Se alguém souber notícias dele deixe nos comentários, estamos desesperados”, diz o vídeo postado no dia 22 deste mês.

@meirivoneemarcelo URGENTE O marcelinho foi sequestrado se alguém souber notícias dele deixe nos comentários estamos desesperados ♬ som original - Meirivone Rocha

A mãe, mais conhecida como ‘Santinha’, moradora de Rio Paranaíba, Minas Gerais, chegou a colocar cartazes de ‘bebê desaparecido’ pelo bairro onde mora. O bebê de pano conhecido como Marcelinho é fruto do seu ‘relacionamento’ com Marcelo, o pai também de pano.

Os vídeos contam com milhões de visualizações. As postagens em que Santinha aparece colando os cartazes com o bebê somam juntas mais de 4 milhões de visualizações.

“Muito triste. Já preguei na cidade toda! Se alguém sabe do Marcelinho me avisa, por favor”

Na última postagem em seu TikTok, a ‘mãe’ comenta que está cansada de procurar por Marcelinho.

“Já foram mais de 100 panfletos espalhados pela cidade. Já cansei de tanto procurar meu filhinho e não ter resposta”.

Contudo, a história parece se encaminhar para novos rumos, já que Meirivone recebeu uma mensagem informando sobre o boneco.

“[...] Eu também recebi uma mensagem de um rapaz falando que está com Marcelinho em cárcere privado pedindo mil reais para devolver o Marcelinho, mas eu não sei aonde esse homem mora”.

Internautas entram na brincadeira

Em um dos vídeos, um dos usuários da rede que acompanha a tour da família de pano comentou: “Ela fingiu que Marcelinho sumiu porque ela lavou ele ele não tá secando”.

Outra usuária comentou que está quase acreditando na história: “Gente, minha família já está preocupada comigo. Eu já estou acreditando”.