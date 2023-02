Jovem descobre ter sido nomeada em homenagem ao amante da mãe

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit depois de descobrir a origem de seu nome. Ao que tudo indica, a mãe decidiu homenagear o pai biológico da filha ao dar a ela o nome dele, que na época era seu amante secreto.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou sua história para pedir a opinião de outros usuários do Reddit sobre como lidar com a situação.

Segundo ela, que agora tem 34 anos, sua mãe engravidou aos 21 anos enquanto trabalhava em uma boate e decidiu dar a filha o nome do pai como forma de reforçar seu compromisso com o namorado secreto.

“Sou uma mulher, mas tenho nome de homem. Minha mãe tinha 21 anos e trabalhava para esse cara que era dono de algumas boates. Ele chegou a me conhecer quando eu era criança e até mesmo ajudou minha mãe quando ela estava grávida de mim”, revela a mulher.

“A ideia do meu nome partiu dele, que é um cara relativamente legal e manteve contato comigo durante toda a minha infância, mas acabou se mudando para outro estado com sua família”.

Ela não sabe como lidar com a descoberta

Apesar de saber que o homem em questão é seu pai biológico, a mulher não o considera como sendo seu pai já que foi criada pelo atual marido de sua mãe. Contudo, a descoberta sobre a origem de seu nome acabou gerando um grande desconforto na família.

“Meu pai não ficou bem com isso. Ele inicialmente não queria que meu pai biológico tivesse qualquer relação comigo”, conta a mulher.

Ao terminar seu relato, outras pessoas aproveitaram para compartilhar suas experiências e afirmaram que também tem nomes que os envergonham.

“Meu nome pode ser usado para homens e mulheres, mas normalmente é mais usado para homens. Durante toda a minha vida fui questionada sobre ‘meu verdadeiro nome’ porque não existe uma versão ‘oficial’ do meu nome para mulheres”, comentou uma pessoa.

“Meu nome raramente é pronunciado da forma correta. São quatro letras e parece fácil de dizer, mas 90% das vezes as pessoas adicionam uma letra quando o pronunciam e meu nome se torna um outro completamente diferente”, desabafou outra.