Jovem descobre que seu aniversário será comemorado na Disney por pedido da irmã mais nova

Uma jovem de 22 anos está precisando fazer novos planos para comemorar o seu aniversário. Apesar de não querer viajar para a Disney na data em questão, a jovem afirma que os pais estão insistindo na viagem porque sua irmã mais nova quer ir.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem foi ao Reddit para desabafar sobre sua situação e pedir ajuda a outros usuários da plataforma.

Sem se identificar, ela conta que fará 23 anos em alguns meses e que, para comemorar a data, seus pais decidiram reservar uma viagem em família para a Disney Paris mesmo contra sua vontade.

Segundo eles, a irmã mais nova da jovem quer viajar para a Disney e isso foi motivo o suficiente para a decisão.

“Meus pais disseram que vão me levar para a Disney com a minha irmã mais nova no meu aniversário. Eles já compraram tudo mesmo depois de eu dizer a eles que eu e meu noivo não queremos ir para a Disney”.

“Eles disseram que minha irmã nunca foi e planejaram tudo sem meu consentimento, o que me deixou extremamente chateada”, conta.

Ela não gostou dos planos de viagem

Seguindo com seu relato, a jovem revela que não gosta de locais “barulhentos e movimentados” por conta de problemas sensoriais.

“Sou neurodivergente e tenho problemas com barulho e multidões. Se não fosse por isso, eu iria sem reclamar, mas isso é um grande problema para mim”, conta.

“Mesmo se eu escolher aceitar e ir, meu noivo não irá comigo, então eu também não quero ir sozinha. Fora que isso pode validar a atitude deles e tornar situações como esta cada vez mais comuns! Temos um histórico em que eles nunca respeitaram meus limites antes”.

Para os usuários do Reddit, ela é a aniversariante e deve escolher como e onde comemorar seu aniversário.

“Eles querem isso para sua irmã e não para você. É manipulador da parte deles. Não vá se não quiser”, comentou uma pessoa.

“Eles não deram um presente para você e no lugar usaram o dinheiro para dar uma viagem para sua irmã”, comentou outra.

“Você não tem obrigação de ir. Eles foram avisados sobre sua opinião e gastaram o dinheiro sem se importar com isso. Planeje algo com seu noivo e seja feliz”, finalizou uma terceira.