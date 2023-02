Homem deixa companheira doente em casa e vai sozinho ao casamento de um amigo

Um homem recebeu diversas críticas de sua namorada após decidir ir ao casamento de um amigo enquanto ela estava doente. Para ela, o homem deveria ter desistido do casamento e ficado em sua casa.

Pensando em obter outras opiniões sobre sua atitude, o homem contou sua história no Reddit e teve o relato compartilhado pelo The Mirror.

“Eu namoro há 2 anos e meu amigo, de 5 anos, ia se casar na semana passada. No dia do casamento minha namorada ligou dizendo que estava com febre e não iria ao casamento. Eu fiquei magoado e perguntei se ela precisava de algo, o que ela disse que não, então eu segui em frente e fui ao casamento do meu amigo”.

“Quando cheguei em casa, liguei para saber se ela estava bem e a encontrei completamente magoada porque fui sozinho ao casamento. Ela disse que se eu fosse uma boa pessoa teria deixado de ir ao casamento para ficar na casa dela cuidando dela”, conta.

Ele estranhou a atitude da namorada

Segundo o jovem, a namorada não é o tipo de pessoa que tem comportamentos como este, o que o fez seguir em frente com os planos de ir ao casamento uma vez que ela estava consideravelmente bem.

“Ela não é o tipo de pessoa que age assim, então achei estranho esse comportamento e os comentários dela. Eu agi errado?”, questiona.

Para os usuários da plataforma, ele agiu corretamente uma vez que a companheira afirmou que não precisava de mais nada.

Leia também: Noivos decidem escolher a cor das roupas dos convidados e revoltam a família

“Que estranho! Você deveria perder o casamento do seu amigo porque sua namorada estava se sentindo mal? Você fez o que pode para garantir que ela estava bem e ela mesma te disse isso”, comentou uma pessoa.

“Se fosse outra situação eu concordaria com ela, mas era o casamento dele e você fez certo em não decepcionar seu amigo uma vez que ela apenas estava com febre e não com uma doença grave”, finalizou outra.