Restaurantes proíbem presença de crianças menores de 10 anos e causam debate na internet

A decisão de um restaurante foi capaz de desencadear um grande debate no Reddit. Após a decisão de um famoso restaurante italiano de Nova Jersey, EUA, milhares de pessoas se reuniram em um tópico da plataforma para discutir sobre a presença de crianças menores de 10 anos em restaurantes refinados.

Segundo a publicação do The Mirror, o restaurante Nettie’s House of Spaghetti anunciou que estava proibindo qualquer tipo de reserva envolvendo crianças menores de 10 anos. A decisão foi tomada por conta dos níveis de barulho e bagunça causados pelas crianças no local.

Em uma breve explicação, eles citaram casos de crianças correndo pelo salão enquanto garçons tentam servir pratos e copos, o que pode causar acidentes e dificultar o trabalho dos profissionais.

Para algumas pessoas, que costumam frequentar restaurantes do tipo, afirmaram que as preocupações do restaurante são válidas e que o local deve se destacar entre os adeptos da filosofia “Childfree” por conta de sua decisão.

A decisão causou um grande debate

Após ser compartilhada por usuários do Reddit, a decisão do restaurante levou os usuários da plataforma a um intenso debate sobre a legitimidade da regra.

Enquanto muitas pessoas concordaram com a postura do restaurante, outras criticaram a situação. “Se seu filho estragar a minha refeição, não vejo motivos para que ele permaneça no restaurante e você ainda precisará ter dinheiro para pagar pelo meu jantar destruído”, comentou uma pessoa.

“As crianças devem ser vistas e não ouvidas. Eu sigo essa frase ao pé da letra e acredito que a sociedade se esqueceu completamente disso pela maneira ‘legal e compreensiva’ como lidam com as crianças nos dias de hoje”, comentou outra.

“Será horrível ver outros restaurantes adotando a mesma política. Crianças são parte da família e devem ser tratadas como tal”, discordou outra pessoa.

“Minha filha vai comigo a todos os tipos de restaurantes e sempre se comporta bem. Já fui recusada em estabelecimentos com atitudes deste tipo e a única coisa que mudou foi a minha opinião e avaliação sobre o local”, comentou outra.