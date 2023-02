Mulher teme visitar os sogros e o motivo choca: ‘Eles são muquiranas’

Uma mulher passou a temer as visitas a casa de seus sogros depois de constantemente ser “deixada com fome” nas reuniões de família. Apesar de poderem pagar, ela afirma que os sogros insistem em sempre servir pequenas porções de comida.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher foi ao Mumsnet para tentar encontrar uma forma de contornar a situação que acontece de forma recorrente sempre que visita os pais de seu marido.

Sem se identificar, ela conta que ama os sogros, mas que eles repetidamente colocam a família em uma situação desconfortável ao servir pequenas porções de comida durante as refeições. Com isso, em diversas ocasiões, até mesmo os filhos do casal afirmaram terem deixado a casa dos avós “morrendo de fome”.

“Sempre somos educados sobre isso, mas quando voltamos para casa nossas crianças geralmente pedem para comer algo porque estão com fome”, explica a mulher.

“Da última vez as crianças estavam famintas e ficaram pedindo por comida e lanches o que deixou meus sogros irritados. Eles ficaram dizendo que não damos comida para as crianças em casa porque elas ‘comem demais’”.

Ela não sabe como abordar o assunto

Seguindo com seu relato, a mulher conta que sempre se esforça para receber a família do marido da melhor forma possível. “Preparo filés de salmão, bife e receitas que estudei para receber visitas em casa”.

“Não temos muito dinheiro, mas tento garantir que sempre vou receber bem as pessoas em casa. Meus sogros, por outro lado, estão bem financeiramente, mas parecem ter uma visão diferente quando o assunto é receber as pessoas”.

“Acho que não posso falar o que penso sobre isso já que posso causar momentos de tensão na família. Então estou pensando em passar a levar alguns petiscos extra”, finaliza.

Para os usuários do fórum, essa é a saída ideal. “Leve comida extra ou peça para seu marido conversar com os pais dele sobre isso”, comentou uma pessoa.

“Concordo em apenas levar alguns petiscos. Mas se eles são pessoas bacanas, eu tentaria conversar com eles de forma amigável”, finalizou outra.