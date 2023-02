Mulher enfurece o namorado ao colocar o celular dele para carregar

Uma mulher está sendo acusada de invadir a privacidade do companheiro após colocar o celular dele no carregador. Incrédula, ela decidiu desabafar no Reddit para tentar entender se sua atitude realmente ultrapassou os limites do aceitável.

Conforme o The Mirror, a mulher ficou completamente inconformada quando o namorado afirmou que ela quebrou sua confiança ao colocar o telefone dele no carregador, mesmo depois que ela justificou ter feito isso por conta das constantes reclamações do homem.

Sem se identificar, ela conta que os dois entraram em uma grande briga por conta dessa situação, o que a está fazendo se questionar se realmente fez algo de errado ou se existe algo estranho em seu relacionamento.

“Namoramos há 8 meses e tudo ia muito bem até agora. Ele geralmente passa algumas noites seguidas aqui em casa e, nas últimas três noites, reclamou de perder a hora e não conseguir carregar seu celular antes de precisar sair de casa”, explica a jovem.

Ela tentou ajudar

Tentando solucionar o problema do companheiro, a jovem então decidiu colocar o celular dele no carregador assim que acordou antes do companheiro, mas sua atitude aparentemente inofensiva o deixou enfurecido.

“Eu não desbloqueei o celular dele e nem olhei em nada, só pluguei no carregador. Nós brigamos feio por causa disso e ele está afirmando que eu violei sua privacidade e confiança”, revela a mulher.

Para os usuários do Reddit, a atitude do homem é um grande sinal de alerta para a mulher e seu relacionamento.

“Se ele está tão magoado por você simplesmente ter plugado o celular dele no carregador, então você tem um grande sinal de alerta para o seu relacionamento”, comentou uma pessoa.

“Acho que a maioria das pessoas consideraria sua atitude como algo legal, porque é péssimo acordar e ficar um bom tempo sem bateria no celular”, comentou outra.

“Há algo estranho acontecendo com seu namorado, pode não ser boa coisa”, finalizou uma terceira.