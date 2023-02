Imagem mostra como sucuri grande surpreende polícia ambiental ao ser encontrada pendurada

A equipe da Polícia Ambiental de Umuarama, município brasileiro do estado do Paraná, se surpreendeu com uma cena encontrada durante um patrulhamento aquático.

De acordo com o portal de notícias Ilustrado, na região da divisa entre o Paraná e o Mato Grosso, uma sucuri grande estava morta e pendurada com o a cabeça enroscada em apetrechos de pesca ilegal.

Para preservar a época de reprodução das espécies de peixes nativas, a ação monitora e sai em busca de apetrechos proibidos. Com a sucuri, foram encontrados 80 metros de rede de emalhar e 150 metros de corda de espinheis com anzóis.

Peixes nativos também foram capturados com vida e terminaram reinseridos na natureza. O responsável pela infração ambiental não foi identificado.

Veja as imagens a seguir:

Reprodução

Outras imagens que se tornaram virais e geraram comentários nas redes sociais recentemente foram as em que uma turista aparece abraçada com uma grande sucuri.

O vídeo foi gravado com quando a influencer Vanessa Abreu visitou a Amazônia e encontrou o animal no barco de ribeirinhos que navegam também com outras espécies também, como um filhote de jacaré.

O biólogo Henrique, conhecido como o “Biólogo das Cobras” na Internet, comentou o caso e explicou que os ribeirinhos são as únicas pessoas autorizadas por lei a caçar as sucuris.

Ele pontou que eles sobrevivem da caça, que é realizada com a finalidade de se alimentar. Veja a seguir:

Anaconda gigante e a vida real dos ribeirinhos pic.twitter.com/8zNTeH88ix — Biólogo Henrique (@BiologoHenrique) February 19, 2023

