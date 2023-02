Homem tem encontro fracassado após sentir sede e buscar por copo d’água

Um homem usou o Reddit para contar sua experiência com um encontro, que não terminou nada bem. Ao conhecer uma mulher, de 24 anos, por encontro de aplicativo, foi convidado para visitar sua casa depois de alguns encontros. Após sentir sede, tomou uma atitude que desagradou à dona da casa.

“Este fim de semana, ela me convidou para ir ao apartamento dela pela primeira vez para assistir a um filme. Fiquei com sede, então quando ela foi usar o banheiro, fui até a cozinha tentar pegar um pouco de água. Eu não tinha certeza de onde ela guardava os copos, então procurei por eles nos armários”, iniciou o relato por meio do usuário u/Vast_Competition2066 na plataforma.

“Ela saiu quando eu ainda estava procurando por eles e ficou muito chateada comigo por supostamente ‘invadir sua privacidade” e “mexer em suas coisas ‘. Falei que não era grande coisa, já que só queria pegar um pouco de água, mas ela insistiu que eu deveria ter perguntado onde estavam os copos se eu não conseguisse encontrá-los depois de um tempo, em vez de assumindo a responsabilidade de ‘passar por toda a cozinha dela’”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher se opõe à vontade da irmã em ter um bebê e explica: ‘Porque a amo, quis ser honesta’”

Ghosting pós pedido de desculpas

De acordo com o rapaz, seu date estava sendo desnecessariamente defensivo e territorial. Ele acredita que pegar por um copo d’água na casa de alguém não seria um problema.

“Ela insistiu que seus limites não eram os mesmos que os meus. Falei que era ilógico, já que namorar alguém deveria diminuir seus limites. Ela encurtou o encontro e disse que queria tempo para pensar”, desabafou.

Ao mandar mensagem para a jovem mais tarde com um pedido de desculpas, o rapaz não teve resposta.

“A maioria dos meus amigos também acha que ela não estava sendo razoável, mas minha irmã parece concordar com ela”, finalizou.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.