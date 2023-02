Homem para de trabalhar e deixa a esposa responsável pelas despesas da família

Uma mulher está dividida entre comemorar o sucesso de sua carreira e se preocupar com a postura de seu marido diante disso. Após ver a companheira conquistar o sucesso profissional, o homem passou a afirmar que irá parar de trabalhar já que “agora ela consegue manter a casa sozinha”.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher relatou sua história no Reddit onde pediu pelo conselho de outras pessoas que utilizam a plataforma.

Sem se identificar, ela conta que quando conheceu o marido, 10 anos atrás, os dois tinham empregos ruins e lutavam para manter a casa. Porém, recentemente, ela conquistou uma boa posição na empresa e passou a superar o valor ganho mensalmente pelo marido.

“Nossos filhos estão em idade escolar e não precisam ter um dos pais em período integral em casa. Nunca concordei em ser a única trabalhando então disse para o meu marido que nunca me imaginei sustentando um homem adulto e que perderei o respeito por ele se ele parar de trabalhar só porque eu ganho mais do que ele”, conta a mulher.

Ela sabe que o marido quer se dedicar a arte

Apesar de entender o lado do marido, que tem na arte um de seus principais hobbies, ela sabe que ele não utiliza sua arte como forma de conquistar uma tranquilidade financeira.

“Sei que é o sonho dele viver da arte e que ele sempre quis fazer isso em tempo integral, mas ele parar de trabalhar enquanto eu pago tudo é praticamente ele viver as minhas custas. Ao mesmo tempo, parece que estou perdendo o apoio dele”, explica.

Pensando também no lado do companheiro, ela concordou caso ele opte por trabalhar em um emprego de meio período, mas ao mesmo tempo espera que ele dedique mais tempo aos cuidados com a casa.

Para os usuários do Reddit, a situação toda pode ser resolvida com uma conversa entre os dois.

“Ele não discutiu com você ou impôs isso, apenas disse que está ansioso para não precisar continuar trabalhando. Essas coisas precisam ser discutidas entre vocês e você está em seu direito de dizer que não quer ser a única a ganhar dinheiro em casa, mesmo que seu salário permita isso”, comentou uma pessoa.

“Se ele levar a arte a sério e investir nisso para melhorar e fazê-la render algum dinheiro, então isso possa justificar um ano de licença do trabalho remunerado para se estabelecer em outra carreira. Agora se ele for um amador que não quer transformar o hobbie em uma forma de ganhar dinheiro, você não deve aceitar isso”, finalizou outra.