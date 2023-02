Convidada tem reação alérgica em casamento e noiva a acusa de ‘chamar a atenção’

Uma mulher está completamente chocada depois de ser acusada de tentar “tirar a atenção dos noivos” durante um casamento. Após ser tranquilizada pela noiva de que nenhum alimento do jantar tinha castanhas e amendoim, ela acabou precisando de uma intervenção de emergência.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem foi até o Reddit para desabafar depois de receber mensagens da noiva criticando o ocorrido durante a festa.

Segundo a convidada, prima da noiva, ela questionou a mulher se algum alimento a base de amendoim e castanhas seria servido durante o jantar uma vez que ela tem uma forte alergia alimentar. Após a negativa, ela aproveitou a refeição tranquilamente, mas precisou de uma intervenção de emergência ao ter uma reação alérgica.

“Sou alérgica a amendoim, então questionei minha prima se algum dos pratos servidos no jantar teria amendoim para que eu pudesse evitá-lo”, explica.

“Ela me disse que ia confirmar com os fornecedores e que me avisaria no dia. Quando a questionei antes de comer ela afirmou que nenhum prato tinha amendoim”.

Ela teve uma forte reação alérgica

Segundo a mulher, pouco tempo depois de comer ela começou a sentir os efeitos de uma crise de alergia com a garganta fechando e erupções aparecendo por toda sua pele. Diante disso, ela precisou usar sua caneta de adrenalina para garantir que conseguiria receber atendimento médico a tempo.

“Tudo isso chamou atenção das pessoas que começaram a me cercar por conta da situação. Eu estava bem, mas precisei ir ao hospital como procedimento de segurança”, explica.

“Mais tarde eu recebi mensagens da minha prima e dos seus irmãos dizendo que foi egoísta da minha parte chamar atenção dessa forma no casamento. Eram mensagens agressivas e repletas de palavrões”.

“Minha família acha que tudo foi culpa da minha prima que colocou minha vida em risco e deveria se preocupar. Ela disse que eu deveria ter ficado quieta ao invés de causar uma confusão ao usar a caneta. Eu sei que não estava errada, mas existe essa possibilidade?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, a noiva está sendo completamente irracional ao criticar a prima.

“Você não pediu um serviço de jantar especial, apenas queria saber quais pratos poderia consumir em segurança. Foi um pedido completamente razoável”, comentou uma pessoa.

Outro comentou de forma irônica: “Que egoísmo de sua parte ter um choque anafilático no casamento dela! Talvez você deva deixar suas alergias em casa da próxima vez”.