Cão sempre escolhe o mesmo brinquedo em supermercado e o motivo é de se emocionar

Doris foi adotada há dois anos por sua nova família e já deixou sua impressão desde o início: embora passou a integrar a um lar, mostrou-se dona de si mesma a autônoma em suas escolhas. Relato extraído do portal The Dodo.

“Doris é doce, HILÁRIA, mas também mandona e atrevida da melhor maneira possível”, disse Julie Watson, mãe de Doris, ao The Dodo. “Ela basicamente administra nossa casa.”

Ao ser adotada, Doris recebeu um osso de brinquedo como o primeiro presente. O cãozinho se apaixonou imediatamente pelo recebido e passou a dormir ao seu lado todos as noites.

Aquisição redundante

Quando passeavam em um supermercado certo dia, a mãe de Doris passava pelos corredores ao lado da cachorrinha. Doris avistou o mesmo brinquedo à venda e estava decidida a levá-lo para casa.

Levada pela insistência do animal, sua mãe acabou comprando o mesmo brinquedo. Desde então, Doris existe a mesma compra toda vez em que estão no supermercado.

Assim que notaram a exigência do cãozinho sobre a compra do mesmo brinquedo, a família logo percebeu o real motivo de seu entusiasmo com o produto.

Emoção em aquisição

A família de Doris percebeu que ela criou uma conexão com o brinquedo, pois remetia ao dia em que foi adotada. Como se trata de seu primeiro presente ao integrar à família, a memória afetiva do animal reservou esse momento.

Quando saem para passear, Doris costuma puxar sua mãe para entrar no supermercado e comprar outro brinquedo semelhante.

“Ela tem cerca de 25 desses brinquedos… mas definitivamente haveria mais se permitíssemos”, disse Watson.

Com 25 brinquedos preferidos, Doris se recusa a brincar com qualquer outro diferente. De fato, a atitude do cãozinho revela o quão apaixonado pela família ele se encontra após a adoção.

“Vamos tentar brincar com ela em casa com outro brinquedo, mas ela sempre recorre ao seu osso estridente favorito com cheiro de bacon”, disse Watson.