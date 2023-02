Vídeo mostra como homem vai sozinho procurar gigantesca anaconda e a encontra no Pantanal

Sempre muito orgulhoso da fauna e flora da sua região, o guia e ambientalista Vilmar Teixeira trouxe mais um registro das suas expedições em busca da sucuri, a maior cobra do Brasil e a segunda maior do mundo.

Dessa vez, ele compartilhou um encontro com uma dessas cobras no Pantanal, mostrando o habitat desse animal que é muito conhecido também como “anaconda”.

Explicando que tem medo, mas também muito respeito com as sucuris, Teixeira contou que faz essas trilhas sozinho e pisando com cuidado para não assustar a cobra e assim gravar as imagens.

“É o ser humano que invade o espaço do bicho e assusta ele. Ele se assusta com as pessoas, ele não quer atacar as pessoas”, conta quando logo em seguida dá de cara com o que ele chama de “gigantesca anaconda”.

O vídeo mostra como a cobra descansa enrolada no sob o sol. Pelo porte, trata-se de uma sucuri fêmea, pois elas são muito maiores que os machos.

Depois de comparar sua cor e tamanho com o pneu de um trator, ele revela que a cobra pode adquirir um aspecto mais escuro em suas escamas quando toma muito sol.

Veja a seguir o registro do canal “Terra da Sucuri” do YouTube: