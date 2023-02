Tatuagem de signo dá errado e mulher se revolta ao ver o resultado

Uma jovem ficou completamente arrasada ao ver o resultado de sua mais nova tatuagem. Em busca de eternizar seu signo do zodíaco ela pretendia tatuar um leão atrás de sua orelha, mas acabou recebendo algo inesperado.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem Lydia Sawyer decidiu compartilhar o resultado da tatuagem desastrosa por meio de um vídeo em seu TikTok, onde recebeu o apoio, e algumas críticas, dos seguidores.

Segundo Lydia, todo o problema aconteceu por conta do local onde o desenho foi realizado. Como a tatuagem foi feita atrás de sua orelha ela não conseguiu acompanhar o trabalho do tatuador e, por este motivo, não conseguiu ver que o resultado estava bem distante do esperado por ela.

Após se decepcionar com sua nova tatuagem, a jovem de 23 anos agora espera poder cobrir o desenho, mas para isso precisará primeiro fazer algumas sessões de remoção a laser para deixar os traços um pouco mais claros.

Ela alertou outras pessoas

Em alerta para outros jovens, Lydia afirma: “Não faça uma tatuagem apenas por estar entediado”.

“O artista disse que não podia fazer um desenho tão detalhado como o que eu queria, mas que faria o seu melhor. Como ficou atrás da minha orelha eu não conseguia ver. Depois de alguns dias passei a odiar a tatuagem”, conta.

Apesar do aviso, parece que a própria jovem ainda não aprendeu a lição. A tatuagem desastrosa do leão aconteceu após ela tatuar as iniciais de seu, agora ex, namorado atrás da outra orelha.

Ao buscar por uma cobertura das iniciais, ela foi informada de que precisará fazer a remoção a laser dos desenhos antes de seguir com as coberturas.

“Vou precisar de umas oito sessões para remover, mas é tão doloroso nessa região da pele que eu vou deixar para lá”, conta a jovem.

Em pouco tempo, diversos seguidores comentaram na publicação de Lydia e afirmaram que ela deveria ter questionado o tatuador a respeito do andamento da arte.

“Como ele conseguiu fazer aquilo virar isso?”, questionou uma pessoa ao que outra completou: “Você deveria ter visto o estêncil e dito não”.