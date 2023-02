Sogra exige poder participar da escolha do vestido da noiva de seu filho

Uma noiva está passando por momentos delicados durante o planejamento de seu casamento. Por não ser muito próxima de sua sogra e cunhada, ela teme que o menor deslize cause uma grande briga com a família de seu companheiro.

Contando sua história no Reddit, a noiva, de 30 anos, conta que está com seu companheiro há 3 anos e que recentemente eles decidiram oficializar a união. Apesar do relacionamento de longo prazo, ela não tem muito contato com a mãe e irmã do homem por morarem em cidades diferentes.

“Recentemente nós começamos a planejar o casamento e eu decidi ir com minha família comprar meu vestido de noiva neste final de semana. Acontece que a mãe dele ligou e nos chamou para jantar no sábado, o que meu noivo prontamente aceitou e disse que somente ele iria, pois eu estaria comprando meu vestido de noiva junto com minha família”.

“Segundo ele, sua mãe ficou chateada por não ser convidada, mas não chegou a dizer nada explicitamente sobre isso”, explica.

Ela foi confrontada pela cunhada

Em seu relato, a noiva conta que tudo seguia bem até que a cunhada a ligou na mesma noite.

“Ela disse que eu estava errada em não convidar ela e sua mãe para irem comigo comprar o vestido pois também são minha família. Ela disse que elas teriam vindo até aqui se fossem convidadas”, conta.

“Eu disse para meu noivo que não me sinto confortável com a presença delas se, só pelo fato de eu não ter feito o convite, já estava sendo considerada a errada da história. Eu não sou próxima delas e nunca saímos juntas sem que meu noivo estivesse por perto”.

Leia também: Noiva se revolta após a prima não ir ao seu casamento para visitar a avó do namorado

Desde então, ela afirma estar recebendo diversas mensagens da sogra e cunhada a criticando por sua decisão. “Estou me sentindo mal por colocar meu noivo no meio dessa confusão, mas estou errada?”.

Para os usuários do Reddit, ela definitivamente não está errada.

“Desde quando a família do noivo deve opinar sobre a escolha de vestido da noiva? Parece que isso definitivamente não é da conta deles”, comentou uma pessoa.

“Eu incluí minha sogra na compra do meu vestido de noiva e foi a pior coisa que fiz na minha vida! Nosso relacionamento desandou completamente. Aprenda com o meu erro e não a envolva”, comentou outra.