Pai da o mesmo nome da filha mais velha para a caçula: ‘Estou sendo substituída’

Uma jovem ficou extremamente magoada após descobrir os planos de seu pai para o nome de sua irmã mais nova. Além de não ter um relacionamento próximo com o pai, as coisas ficaram ainda mais complicadas quando ela descobriu que nasceu de uma gravidez não planejada.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem de 18 anos se chama Roseanne e foi ao Reddit para contar sua história e pedir ajuda de outras pessoas que utilizam a plataforma.

“Meus pais não queriam ter filhos, mas aconteceu um erro e eu nasci. Tenho o sobrenome dele, mas nunca tivemos muito contato até o ano passado, quando passei a morar com ele. Meu pai tem uma nova esposa com quem não me dou bem e agora ela está grávida de um bebê que nascerá no mesmo dia do meu aniversário”, conta.

Diante da situação, a jovem conta que passou a perceber uma mudança de postura do seu pai, que está empolgado com a chegada de um novo bebê e “ansioso para não cometer os mesmos erros” com seu segundo filho.

Ela se sentiu substituída

Os problemas da jovem se intensificaram quando ela descobriu que terá uma irmã com um nome inusitado.

“Ele e a esposa vão dar ao bebê o nome de Roseanne, já que as flores favoritas dela são rosas. Eu não gosto da ideia porque ela terá exatamente o mesmo nome e sobrenome que eu. Sinto que meu pai está me substituindo”.

“Eu cheguei a sugerir outros nomes semelhantes, incluindo Rose, mas eles não aprovaram. Minha madrasta diz que sou egoísta e ciumenta, e meu pai está chateado e dizendo que eu deveria ser mais madura”, conta.

Para os usuários da plataforma, ela tem razão em se sentir desta forma.

“É injusto para você o bebê ter exatamente o seu nome. É estranho seu pai achar isso uma boa ideia”, comentou uma pessoa.

“Diga a eles que você os apoia, mude seu sobrenome e nunca mais fale com eles”, sugeriu outra.