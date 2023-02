Mulher se revolta após a irmã levar o namorado para uma viagem de família

Uma mulher ficou preocupada depois de descobrir os planos de sua irmã para uma viagem em família. Antes animada com a ocasião, ela agora está com receio já que o novo namorado a irmã deverá se juntar a eles.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher publicou seu relato em um tópico do Reddit onde abriu o caso para discussão.

Sem se identificar, ela conta que deveria viajar com seus pais, irmã, marido e filho de um ano e meio. No entanto, ela descobriu que a irmã levará seu namorado, com o qual está namorando há 2 semanas.

“Para contextualizar, estou grávida de 28 semanas e o lugar onde vamos viajar é quente. Eu esperava ficar confortável em trajes de banho, mas não sei sobre fazer isso com um completo estranho”, conta.

“Assim como eu, meu marido também está desconfortável em compartilhar uma casa com um estranho, pois temos uma criança pequena e outra a caminho”.

Ela não sabe como agir

Tentando esclarecer sua situação, a mulher segue explicando seu ponto de vista e garantindo que esperava conhecer o namorado da irmã por um pouco mais de tempo.

“Eu gosto de pensar o melhor sobre as pessoas, mas talvez meu marido esteja certo em se preocupar com a presença de um desconhecido que está a tão pouco tempo com minha irmã”.

Apesar de suas preocupações, o restante da família acredita que ela está exagerando, e que deveria estar feliz pela irmã estar em um novo relacionamento que a faz sentir-se “bem e amada”.

Para os usuários do Reddit, a situação realmente não é comum e ela deveria repensar a viagem.

“Levar o namorado para uma viagem de férias depois de duas semanas de relacionamento? Isso é loucura! Eles se conhecem a quanto tempo? Não tem como confiar plenamente em uma pessoa após 2 semanas”, comentou um usuário do Reddit.

“Infelizmente, você é voto vencido. Tente tirar um tempo só para você e seu marido e levante a possibilidade de ficar em um hotel ao invés de dividir a casa com os demais”, comentou outro.

“Duas semanas é pouco tempo! Mesmo que o cara seja decente, pode haver confrontos e estranheza. Seria bom se ele fosse algum conhecido de mais tempo, mas parece não ser o caso. Com isso, a viagem seria um grande não para mim”, finalizou uma terceira.