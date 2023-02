Mulher se opõe à vontade da irmã em ter um bebê e explica: ‘Porque a amo, quis ser honesta”

Uma mulher de 30 anos relatou ter se posicionado sobre a vontade de sua irmã, de 32, de ter um bebê. De acordo com ela, as consequências de uma criança recairiam sobre sua mãe, embora tenha reconhecido que a escolha é da irmã.

“[Minha irmã] tem uma deficiência de aprendizado e se casou no verão passado com um homem que também tem uma deficiência semelhante. Recentemente eles têm falado sobre ter um filho, o resto da família está de acordo com a ideia, mas tenho minhas preocupações”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/isitisntit.

“Embora minha irmã e seu marido morem em sua própria casa e ambos trabalhem em empregos de meio período, sei que minha irmã levou muito tempo para chegar a esse ponto. Ela é muito mais independente do que antes, mas ainda recebe apoio de nossa mãe e de mim”, continuou.

Omissão do apoio

De acordo com a autora do relato, sua irmã nem sempre toma as melhores decisões e às vezes age com infantilidade, embora se mostre mais independente. Além disso, contou que ela fica facilmente estressada e ansiosa.

“Posso ver que grande parte da responsabilidade recai sobre minha mãe e, inevitavelmente, sobre mim. Sempre fiquei feliz em ajudar minha irmã, eu a amo muito, mas não consigo ver isso sendo do interesse de ninguém”, seguiu o desabafo.

“Tenho sido aberta com minha opinião sobre isso e minha família acha que estou sendo injusta e ela pode [ser mãe], se quiser. Suponho que sim, a escolha é dela, mas não é algo que eu gostaria de encorajar, como o resto da minha família está fazendo”, continuou.

A mulher revelou que a mãe se chateou com sua falta de apoio, mas preferiu ser honesta com o que pensava.

“Como eu a amo, quis ser honesta com ela, quero que ela saiba totalmente com o que está se comprometendo”, finalizou.

