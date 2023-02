Estranho hábito de homem incomoda a esposa: ‘Ele anda nu pelo quintal’

Uma mulher não está sabendo lidar com um hábito ‘incomum’ de seu marido. Aparentemente, o fato do homem caminhar pela casa sem roupas acabou se estendendo para o jardim da família, o que está deixando a mulher incomodada.

Conforme publicado pelo The Mirror, a esposa decidiu desabafar no fórum online Mumsnet, onde pediu a ajuda de outras pessoas da plataforma.

Sem se identificar, a mulher conta que o marido se sente confortável andando sem roupas, mas recentemente passou a fazer isso até mesmo no jardim. Recentemente, ela o flagrou no quintal sem roupas e ao questioná-lo ouviu o marido afirmar que os vizinhos “não estavam em casa e não poderiam presenciar a cena”, a deixando com receio por causa dos riscos.

“Meu marido está sempre andando nu pela casa, na varanda e até mesmo no jardim. Não fico confortável com a nudez e, pessoalmente, não acho certo com os vizinhos pois me irritaria se um deles andasse nu o tempo todo”, conta.

Ela não sabe o que fazer

Seguindo com seu relato, a mulher conta que recentemente pegou o marido em uma “posição desconfortável e reveladora”.

“Ele estava inclinado no jardim e bem, dava pra ver tudo. Não acho isso atraente ainda mais por ser na frente da janela do vizinho! Isso está me irritando porque acho desrespeitoso e rude da parte do meu marido”, conta.

Após reforçar que existem árvores bloqueando a visão do vizinho, a mulher reforça seu ponto de vista e afirma que o marido deveria “ao menos usar umas calças”.

Leia também: Marido decide acordar a esposa sempre que ela roncar: ‘Não aguento mais’

Para os usuários do Mumsnet, ela está certa em suas preocupações.

“Andar nu dentro de casa é uma coisa relativamente aceitável, mas fora de casa e podendo ser visto pelos vizinhos é outra história”, comentou uma pessoa.

“Se ele quer ficar nu no jardim ou varanda então deve se mudar para um lugar onde não tenha vizinhos”, comentou outra.

“Não me importo com a nudez dentro de casa, mas do lado de fora e ainda em ‘certas posições’ é complicado. Tenho dó dos seus vizinhos”, finalizou outra pessoa.