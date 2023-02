Detalhe em foto revela mentira de marido durante uma viagem de trabalho

Uma mulher está se questionando sobre a situação de seu casamento depois de descobrir uma mentira do marido. Aparentemente, um “pequeno deslize” do homem entregou toda a verdade a esposa.

Conforme publicado pela mulher no Mumsnet, e compartilhado pelo The Mirror, o homem afirmou que precisaria fazer uma viagem de trabalho para uma cidade localizada a 2 horas de distância da cidade em que moram. Durante a viagem ele enviou uma foto para confirmar sua versão, mas ela percebeu algo que a fez ter certeza de que a foto foi tirada há 10 dias.

Sem se identificar, a mulher conta que o marido também alegou que precisaria ficar um dia a mais no local devido a alguns problemas referentes ao treinamento.

“Ele me ligou sexta-feira para dizer que precisaria ficar um dia a mais junto com outros funcionários da empresa e que terminariam o treinamento no domingo. Depois, no sábado, ele me mandou uma foto de onde supostamente estava e às 8 da manhã do domingo ele mandou uma foto do curso de treinamento”.

Ela descobriu uma mentira

Ao olhar com cuidado para a foto enviada pelo companheiro, ela descobriu que a imagem foi tirada 10 dias antes da suposta data.

“Ele me mostrou as fotos de um saguão de hotel e disse que estava procurando onde estava sendo servido o café. Quando olhei com cuidado percebi que o lugar ficava a 30 minutos de nossa casa e em uma direção diferente de onde ele afirmou que estava”, conta.

“Ele não tinha explicação para isso e disse que o registro de foto do celular estava com a data errada, depois ele começou a ficar irritado e a gritar comigo, eu disse que só queria uma explicação pois estamos passando por um momento complicado”, afirma a esposa que acrescenta a possibilidade do marido estar ‘tendo um caso’.

Para os usuários do fórum, o simples fato dela precisar de uma foto para comprovar a localização do marido já diz muito sobre o estado em que seu relacionamento se encontra.

“O fato de você precisar de evidências sobre o local onde ele está já diz muita coisa”, comentou uma pessoa.

“Ele não está sendo honesto com você e parece que você quer ir além e descobrir tudo o que realmente está acontecendo”, finalizou outra.