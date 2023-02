Casal se revolta após convidados decidirem ir fantasiados a seu casamento

Um casal decidiu inovar e permitir que os convidados compareçam a seu casamento usando fantasias que combinem com o tema da celebração. No entanto, eles não esperavam que algumas pessoas tivessem planos um tanto quanto exagerados para a ocasião.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva foi ao Reddit para compartilhar sua história e pedir a opinião de outras pessoas sobre a decisão dela e de seu companheiro.

Sem se identificar, ela conta que terá um casamento temático no próximo mês. “Eu serei a Deusa da Lua e ele será o Deus dos Mares. Os padrinhos e madrinhas seguirão a mesma temática”.

“Como temos esse tema e a maioria dos nossos amigos são cosplayers, decidimos deixar aberta a possibilidade dos convidados se vestirem com fantasias e cosplays para combinar com o tema geral”.

“Posso ter sido ambígua nas regras de vestimenta, mas achei que todos entenderiam que as fantasias deveriam ser adequadas ao tema do casamento. Engano meu”, conta a noiva.

Algumas pessoas exageraram nas fantasias

Apesar de deixar claro que as fantasias deveriam ser adequadas ao tema da celebração, a mulher se surpreendeu ao descobrir que o tio do noivo, a namorada e um dos filhos deles decidiram ir ao casamento usando fantasias de T-Rex que brilham no escuro, uma vez que sabem que eles adoram dinossauros.

“Eles estão afirmando que dissemos que qualquer fantasia seria permitida e que eles escolheram isso. Eu acho brega e desrespeitoso usar algo feito para tirar sarro sendo que a ocasião é um casamento”, comentou uma pessoa.

Além disso, o noivo também ficou magoado por acreditar que “o tio irá chamar mais atenção” que os próprios noivos.

Por conta disso, eles estão pensando na possibilidade de proibir os parentes em questão de utilizarem estas fantasias no casamento, o que acabou deixando os usuários do Reddit com a opinião dividida.

“Se você convidou as pessoas a irem fantasiadas, então não deve estar irritada com isso. Como eles devem escolher as roupas quando isso é subjetivo?”, questionou uma pessoa.

“Se você tem uma estética específica em mente, então a deixe clara para todos os convidados”, comentou outra