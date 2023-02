Vídeo impressiona ao mostrar cobra roubando e fugindo com ovo; engoliu inteiro

Imagens que mostram como uma cobra roubou ovos de passarinhos se tornaram virais recentemente, não apenas pelo ato, mas também pela forma que o animal tentou engolir sua refeição.

De acordo com o portal UPI, o guia turístico Frank De Beer, de 27 anos, teve a sorte de capturar esse momento na câmera na África.

“Estávamos sentados ao lado de um poço d’água, tomando uma xícara de café quente e admirando a vista. Enquanto estávamos ocupados fazendo as malas, ouvi um par de pássaros muito infelizes. Eles estavam atacando algo no chão. Pensei imediatamente , cobra!”, escreveu após publicar as imagens no canal LatestSightings.com.

Os pássaros eram abibes-ferreiro são aves territoriais e ferozmente protetoras de seus ninhos, que constroem no chão em espaços abertos.

Mesmo com os ataques, a cobra foi persistente e chegou até o ninho para roubar os ovos, que geralmente ela engole inteiros. Ela impressionou ao deslizar com um ovo na boca, fugindo rapidamente.

Depois, ela desapareceu na vegetação como se fosse um balão, estufada após a refeição. Confira a seguir:

