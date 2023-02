Sogros pressionam a nora a visitar a família logo após dar à luz

Uma mulher está passando por um estresse desnecessário poucos dias após dar à luz. Ignorando completamente a condição dela, seus sogros insistem que ela leve o bebê até a casa deles para apresentar a criança aos demais familiares.

Cansada, a mãe publicou sua história no Mumsnet e acabou tendo o relato compartilhado pelo The Mirror.

Sem se identificar, a mulher conta que foi recebida pelos sogros logo após chegar da maternidade. Além de ajudá-la a se instalar com as coisas do bebê a sogra também estava presente para garantir que ela e o filho comparecessem a sua casa na semana seguinte para apresentar o bebê aos outros membros da família.

“Eu tive um bebê há quatro dias e minha sogra nos recepcionou em casa quando cheguei do hospital. Ela convidou toda a família para conhecer o bebê e eu e meu marido dissemos que era muito cedo e que eu precisava de mais tempo para me recuperar do parto”, conta.

“Ela ficou extremamente irritada e passou a ignorar qualquer tentativa de contato do meu marido. Para outras pessoas ela está dizendo que nós a estamos proibindo de ver o bebê e essas pessoas estão nos ligando e dizendo que estamos abandonando uma pessoa que apenas está envelhecendo”.

Ela não se sente pronta

Após os diversos comentários, o homem mudou de ideia e acredita que eles devem ir visitar seus pais. No entanto, a mulher continua dizendo que ainda não está preparada para isso.

“Meu marido voltou atrás, temos uma consulta amanhã com a pediatra e ele disse para irmos na casa da mãe dele logo depois. Eu não me importo com isso, mas sei que ela vai ficar de mau humor”.

“Desde que ela começou a espalhar mentiras sobre a proibirmos de ver o bebê eu passei a chorar o tempo todo. Estou com raiva de mim mesma por deixar isso me afetar”.

“Se ela convidar os familiares e nós estivermos presentes ela espera que eu a ajude a preparar tudo, mas estou me sentindo cansada e com privação do sono. Não consigo me sentir bem para me comprometer com isso”, finaliza.

Para os usuários da plataforma, ela deve seguir seus instintos e deixar o marido visitar a mãe sozinho.

“Apenas deixe seu marido ir sozinho e fique em casa com seu bebê. Você não precisa visitar ninguém e nem se afetar com os comentários da sua sogra”, comentou uma pessoa.

“Parabéns pelo seu novo bebê e espero que seu pós-parto não esteja sendo arruinado pelo egoísmo da sua sogra”, finalizou outra.