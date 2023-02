Pais são acusados de escolher um ‘nome cruel’ para o filho: ‘Não vemos problema’

Um casal está recebendo duras críticas depois de revelar o nome escolhido para seu primeiro filho. Sem saber se esperam por um menino ou por uma menina, os pais decidiram por duas opções de nomes que foram amplamente criticadas.

Cansados de ouvir as reclamações dos amigos, eles decidiram revelar a escolha por meio de uma postagem no fórum online Mumsnet, onde rapidamente receberam diversos comentários sobre os nomes escolhidos. O caso acabou viralizando e sendo relatado pelo The Mirror.

Sem se identificar, os pais contam que ainda não sabem o sexo de seu bebê, que deverá nascer no início de junho. Por este motivo, eles decidiram escolher dois nomes, um caso seja menina e outro caso seja menino.

Felizes com suas escolhas, os pais decidiram compartilhar os nomes com amigos e familiares e se surpreenderam ao serem bombardeados por críticas negativas.

“Estamos vivendo uma mistura de nervosismo e emoção pela chegada do nosso primeiro filho. Nós dois gostamos muito de nomes tradicionais e escolhemos Arthur se for menino e Edith se for menina. Nós não queremos saber o sexo antes do nascimento e achamos os nomes bonitos”, conta a mãe.

Eles foram criticados

Apesar de alguns familiares apoiarem a escolha do nome, amigos e outros parentes afirmaram que eles estão sendo cruéis com o filho.

“Quando contei para meus amigos eles começaram a rir e disseram que era cruel dar um nome tão ‘velho’ para o nosso bebê. Eles disseram que nosso bebê será ridicularizado na escola”, conta.

“Até agora eu e meu marido não conseguimos entender de onde eles tiraram isso. Realmente estamos sendo cruéis com estes nomes?”, questiona a mãe.

Para os usuários do fórum, eles escolheram nomes perfeitamente normais e adequados.

“Eu amo esses dois nomes”, comentou uma pessoa ao que outra completou: “Arthur e Edith são nomes adoráveis. Seus amigos parecem ter inveja da facilidade com a qual vocês escolheram”.