Noiva se revolta após a prima não ir ao seu casamento para visitar a avó do namorado

Uma mulher foi forçada a desistir de comparecer ao casamento de sua prima depois de descobrir que a avó de seu companheiro não tinha muito mais tempo de vida. Apesar de ter um bom motivo para não ir ao casamento, ela ainda acabou despertando a raiva da noiva, que não aceitou sua justificativa.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Reddit ao publicar imagens da conversa com sua prima.

Ao descobrir sobre a doença terminal da avó de seu companheiro, o casal decidiu fazer uma viagem de ultima hora para apresentar o bisneto a mulher e se despedir dela antes de sua partida. No entanto, a noiva não aceitou a justificativa do casal e jurou se vingar deles em um futuro próximo.

Nas mensagens a jovem conta: “A mãe do meu companheiro nos ligou ontem de noite e sua avó não está bem. Ela não tem muito tempo de vida e estamos viajando hoje para ficar ao seu lado e ao lado da família”.

A noiva não aceitou

Diante da mensagem da prima, a noiva questionou o motivo dela acompanhar o namorado na viagem, já que ela deveria comparecer ao casamento.

“Eu perguntei se ela estava falando sério e disse que queríamos que ela conhecesse o bisneto antes de partir. Nós somos uma família e estamos ao lado um do outro para qualquer situação. Disse a ela que entendia sua raiva e tristeza por termos que desmarcar, mas eu ao menos a avisei ao invés de simplesmente não ir”.

“Ela então respondeu dizendo que ‘vai garantir que algo aconteça’ no meu casamento para ela também não comparecer assim como eu fiz”, finaliza a mulher que afirma não ter intenção de convidar a prima para seu casamento após a atitude dela.

Leia também: Mulher afirma que a irmã tem uma ‘visão nojenta’ sobre o casamento

Para os usuários do Reddit, sua decisão foi acertada e a noiva precisa repensar suas prioridades.

“Estou chocada com a resposta dela! Como alguém pode falar algo tão cruel já que pode ser a última vez que vocês estarão ao lado da avó?”, comentou uma pessoa.

“É por isso que sempre recuso os convites para madrinha de casamento. As pessoas passam muito tempo afirmando que a participação em um casamento está acima de qualquer outra coisa”, finalizou outra.