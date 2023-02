Mulher é ofendida por levar cachorro ao supermercado, busca apoio nas redes e é criticada novamente

Uma mulher de 33 anos relatou ter sido ofendida por outro cliente de um supermercado, após levar seu cachorro ao estabelecimento. Ao buscar por opinião nas redes, ela foi criticada pela segunda vez.

“Sou orgulhosa dona do Peanut, meu Yorkshire Terrier. Hoje levei Peanut ao parque de cães e Petsmart. No mesmo complexo fica a mercearia que frequento. Era um dia mais quente e não queria deixar Peanut no carro. Então o prendi e o levei comigo”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/DogGroceryStoreThrow na rede.

“Eu tinha planejado uma viagem rápida, não mais que dez minutos. Fui ao departamento de produção para pegar algumas coisas. Um cara, provavelmente na casa dos 30 anos, não funcionário, me disse rudemente que animais de estimação não são permitidos em supermercados e perguntou por que eu estava com meu cachorro”, contou.

Bronca de cliente e crítica nas redes

De acordo com a mulher, antes de sua resposta, o homem seguiu dizendo que era nojento ter seu cachorro na seção de hortifrútis. Ao pedir desculpas e explicar que seria rápida, o cliente disse para ela se “f****” e deixar de ser preguiçosa.

“Sentindo-me desconfortável, acabei saindo. Achei que não seria grande coisa, Peanut não se comportou mal ou sofreu um acidente, e não pensei que estava sendo um idiota”, finalizou seu desabafo.

Após pedir opinião dos internautas, a autora do relato foi criticada pela segunda vez por ter levado o cachorro consigo. Chegando à marca de quase 10 mil votos, um comentário diz: “Como alguém que trabalha em uma mercearia, não leve seu maldito cachorro a uma mercearia.”

“Exatamente, é anti-higiênico e imprudente para qualquer pessoa com alergia a cães. Além disso, adiciona uma responsabilidade potencial à loja porque é uma violação do código de saúde”, complementou outro redditor.

“Eu adoro cachorros. Não quero vê-los em supermercados (animais de serviço sendo a exceção óbvia). Se estiver muito quente para o cachorro no carro, você faz essas tarefas mais tarde”, observou outro internauta.

