Homem descobre que seu irmão era o amante misterioso da sua namorada

Um homem está passando por um momento delicado depois de descobrir que sua namorada o estava traindo com seu irmão mais novo. Além de descobrir que o irmão era o amante da mulher ele também está precisando lidar com a família apoiando o irmão ao invés dele.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem foi até o Reddit para compartilhar sua situação e pedir conselhos sobre como lidar com todas as questões envolvidas.

Sem se identificar, ele conta que acabou ficando distante da companheira devido ao trabalho que consome boa parte de seus dias, mas ainda assim não esperava que ela o traísse com seu próprio irmão.

“Enquanto eu crescia eu cuidava do meu irmão de todas as formas possíveis. Sempre o protegi de valentões, ajudei com os estudos e cuidei para que ninguém o incomodasse na escola. Até mesmo o ajudei a conseguir um emprego depois de sua formatura”, conta.

“Eu estava em um relacionamento de 3 anos com minha namorada e ela e meu irmão sempre se deram bem, mas nunca pensei que poderia chegar a esse ponto”.

Ele não sabe o que fazer

Segundo o homem, os problemas começaram há 1 ano, quando seu departamento ficou com poucos funcionários o que exigia uma carga extra de trabalho.

“Por quase dois meses eu trabalhei das 7 da manhã às 5 da tarde. Ficava tão esgotado que eu precisava chegar em casa e cair direto na cama e nos fins de semana eu estava muito cansado para fazer qualquer coisa. Isso fez com que eu e minha namorada ficássemos um pouco distantes”.

“Depois deste período tudo voltou ao normal, ou eu pensava que tinha voltado ao que era. Aos poucos eu percebi que ela estava distante mesmo quando estávamos juntos e que seu comportamento era estranho. Ela ficava possessiva com o próprio telefone e cancelava nossos encontros do nada”, conta.

“Um dia consegui ver o celular dela e fiquei extremamente irritado! A coloquei para fora de casa e fui confrontar meu irmão que riu da minha cara. Meu próprio irmão roubou minha namorada depois de tudo que fiz por ele e ainda riu de mim”.

“Não reagir de forma violenta foi o maior autocontrole que eu já tive na minha vida. Eu disse a ele que daquele momento em diante eu não tinha mais irmão. Minha família ficou ao lado dele porque aparentemente eles ‘encontraram o verdadeiro amor’ enquanto me machucavam”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, a família do rapaz apenas está agindo de forma perversa.

“Não consigo entender como alguns familiares podem ser tão perversos assim”, comentou uma pessoa.

“Se você é financeiramente independente deles, corte contato com seus pais. Caso contrário você precisará lidar com contato constante com seu irmão e sua ex”, comentou outra.