Avó perfura as orelhas da neta sem a autorização dos pais da criança

Uma mãe ficou completamente indignada ao descobrir que sua filha de oito meses teve as orelhas perfuradas pela avó sem sua autorização. Ao confrontar a sogra, ela ainda foi informada de que “deveria estar grata por não ver a filha com dor”.

O relato revoltado da mãe viralizou rapidamente no Reddit depois que ela publicou seu desabafo. A história foi compartilhada pelo The Mirror.

Sem se identificar, ela conta que descobriu sobre os furos nas orelhas da filha ao buscá-la após a escola. “Fui buscar ela na minha sogra e notei que suas orelhas estavam furadas! Perguntei para minha sogra e ela disse que achou que não tinha problema fazer isso sem ter minha permissão”, conta.

“Ela já tinha me questionado sobre brincos e eu disse que não faria minha filha sofrer por uma questão simplesmente estética, além de achar que os bebês ficam estranhos com brincos”.

“Ela apenas disse que eu deveria ser grata por não ter visto minha filha sentir dor. Eu disse a ela que ela não tinha o direito de passar por cima das minhas decisões no que diz respeito a minha filha” conta a mãe.

A sogra afirmou que é confiável

Seguindo com seu relato, a mãe revela que a sogra justificou suas atitudes dizendo que é “confiável o bastante” para tomar essas decisões, e que ela permitiu isso quando deixou a filha sob seus cuidados.

“Fiquei ainda mais furiosa quando descobri que ela fez isso em uma joalheria de shopping e não em profissionais especializados em perfuração! Quando contei para o meu marido, ele ficou extremamente furioso com sua mãe e ligou para ela dizendo que a removeu da lista de pessoas autorizadas a buscar a nossa filha na creche por não confiar nela”.

Após a resposta do filho, a mulher decidiu se desculpar com a nora, mas ainda assim não o fez da forma adequada. “Ela disse: ‘Sei que você está com raiva de mim, mas isso não foi minha intenção. Amo minha neta e nunca faria algo que pudesse machucá-la. Meu coração ficou partido ao saber que meu filho não quer mais que eu veja minha neta sem supervisão. Nunca imaginei que você teria uma reação dramática dessas e sinto como se eu estivesse sendo tratada como um abusador de crianças’”.

“Não sei que fazer. Não quero causar uma briga de família, mas não consigo confiar em deixar minha filha sozinha com ela”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela tem direito em estar irritada com a atitude da sogra.

“Eu não confiaria na sua sogra levando sua filha para qualquer lugar daqui em diante”, comentou uma pessoa.

“Não vejo uma reação exagerada da sua parte! Ela está substituindo sua autoridade e julgamento do bem-estar da sua filha pelo dela. Como mulher, fico enjoada com isso e tenho medo de ter uma sogra assim algum dia”, comentou outra.