Sogra faz comentários desagradáveis sobre buffet do casamento e ameaça não ir a festa

Uma mulher está se recusando a comparecer ao casamento do filho após ter um atrito com o rapaz durante a degustação do buffet da festa. Apesar dos noivos gostarem da opção, a mãe do rapaz passou a comparar a comida com “o bandejão de uma universidade”.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva levou seu caso ao Reddit onde contou detalhadamente sobre o comportamento de sua sogra.

Sem se identificar, ela conta que convidou a sogra para a degustação do buffet, mas se incomodou com as críticas da mulher durante o evento.

Durante a degustação, o casal chegou a chamar a atenção da mulher, que se irritou e obrigou os noivos a deixarem o local antes da hora.

“Ela arruinou completamente nossa degustação devido a sua intensa quantidade de críticas infundadas. Depois que a parte formal do evento terminou, meu noivo bateu de frente com ela e afirmou que ela não podia falar mal da nossa escolha daquela forma. Ela ficou completamente descontrolada”.

A sogra está ameaçando não ir ao casamento

Irritada com a situação, a noiva conta que desde o princípio precisou estabelecer limites claros com a sogra sobre o planejamento do casamento.

“Eu chorei todo o caminho de volta para a casa depois que ela simplesmente destruiu toda a degustação do casamento. Meu noivo está inconformado com a atitude da mãe dele e ficou completamente magoado por ela estragar a nossa experiência de planejar o casamento”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela deve se acalmar antes de tomar qualquer decisão e continuar estabelecendo limites para o envolvimento da sogra no planejamento.

“Você não precisa incluir sua sogra em mais nenhuma parte do planejamento. Ela mostrou como ela vai se comportar”, comentou uma pessoa.

“Se ela não pode ser uma pessoa gentil, então deverá ficar fora da sua vida. Você terá um tempo extremamente tranquilo se isso acontecer”, finalizou outra.