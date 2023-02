Pai se recusa a ir ao casamento do filho para apoiar a ex-esposa do rapaz

Um pai decidiu apoiar a ex-esposa do filho depois que o casamento deles chegou ao fim. Ao invés de acompanhar o rapaz no dia de seu novo casamento, ele decidiu passar a noite ao lado da mulher para “oferecer seu apoio” a ela.

Sem se identificar, o homem compartilhou seu relato no Reddit e teve o caso publicado pelo The Mirror depois de viralizar.

Segundo seu relato, o filho se casou jovem, aos 19 anos, apesar das preocupações de seus pais. Aos 20 anos ele e a esposa tiveram o primeiro filho, e o segundo veio apenas 16 meses depois.

“Logo depois que meu segundo neto nasceu, meu filho e sua esposa se separaram. Ela trazia as crianças para nos visitar e, durante um destes dias, acabou desabafando com a gente. Eu sei que as histórias têm dois lados, mas considerando o que conheço sobre meu filho, eu acreditei nela”, conta.

“Conversei com meu filho inúmeras vezes sobre o casamento e ele se recusou a assumir a responsabilidade e continuou culpando a ex-esposa por tudo. Até mesmo quando tinha provas de que o errado era ele, ele insistia em dizer que era ela”.

Ele decidiu apoiar a ex do filho

Seguindo com seu relato, o homem conta que um ano depois do desabafo o filho e a ex-esposa oficializaram o divórcio. Apenas 3 dias depois o rapaz anunciou que estava namorando e, depois de mais um mês, anunciou o novo noivado.

“Antes mesmo do divórcio ser finalizado nós recebemos um convite para o novo casamento e disse ao meu filho que não aprovava sua atitude e não compareceria ao casamento”.

“A mãe dele disse que me faria ir ao casamento, mas me mantive firme e não fui. Além disso, disse que ele estava proibido de trazer a nova companheira em nossa casa por respeito à mãe dos meus netos”.

“Minha filha e eu decidimos não ir ao casamento e ficar ao lado da ex dele. Não conseguiria vê-la sozinha enquanto os filhos estão no casamento do pai”, conta o homem.

“Na manhã seguinte meu filho me ligou dizendo que sou um pai horrível e ao saber que eu e a irmã ficamos ao lado de sua ex ele disse que nós o traímos de todas as formas possíveis e não teríamos mais um relacionamento com ele”.

Para os usuários do Reddit, o homem é quem deve abrir mão do relacionamento com o filho.

“Ele parece ser extremamente imaturo. Você recebeu um convite e deixou claro que não iria. A maneira como você ajudou a ex-esposa dele com os filhos é a prova de quão bom e responsável você é. Você e sua filha têm a moral que seu filho nunca terá”, comentou uma pessoa.