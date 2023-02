Mulher homenageia o namorado com uma tatuagem, mas o resultado não foi o esperado

Uma cabeleireira deixou seus seguidores do TikTok completamente espantados ao revelar a homenagem feita por ela para seu namorado. Após fazer uma tatuagem de um retrato do amado, ela foi aconselhada a remover o desenho o quanto antes.

Conforme publicado pelo The Mirror, Jayda decidiu compartilhar o processo de fazer a tatuagem por meio de um vídeo no TikTok, e rapidamente acabou viralizando na rede social.

Para homenagear o namorado, ela decidiu acrescentar um retrato do rapaz a uma tatuagem antiga feita em seu pescoço onde é possível ler o nome dele.

O processo de tatuagem foi registrado pelo próprio rapaz, que captou desde o momento em que o tatuador criou o desenho a partir de uma fotografia do seu rosto até a finalização da arte corporal.

Apesar das intenções da namorada, o vídeo acabou repercutindo não pela demonstração de afeto, mas sim pelo resultado final do desenho que acabou ficando diferente do esperado.

Ela foi orientada a remover a tatuagem

Em pouco tempo o vídeo da tatuagem já conquistou mais de 38 mil visualizações e 335 mil curtidas, com diversos comentários criticando a tatuagem feita por Jayda.

No clipe, é possível ler: “Minha namorada tatuando meu rosto” enquanto vemos a jovem sentada na cadeira do tatuador aguardando pacientemente o decalque ser finalizado.

Leia também: Jovem proíbe o namorado de ter um animal de estimação por ela já ter um pet

Em outra imagem, o rapaz filma o momento em que o tatuador trabalha por cima de uma foto traçando as linhas que serão utilizadas para a base da tatuagem, localizada na região central do pescoço de Jayda. Após a finalização do desenho, uma imagem aproximada permite ver a tatuagem em detalhes.

Entre os comentários, diversas pessoas a aconselharam a buscar uma remoção para o desenho.

“Eu estava tentando confiar no processo, mas ele acabou estragando tudo”, comentou uma pessoa.

“Agora sua namorada precisa achar um ótimo artista para coberturas”, comentou outra.