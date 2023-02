Sogra acusa nora de estragar seu aniversário ao entrar em trabalho de parto

Um homem está passando por momentos difíceis enquanto deveria apenas estar preocupado em comemorar a chegada de seu filho. Acontece que sua esposa entrou em trabalho de parto durante o aniversário da mãe dele, e foi acusada de “propositalmente estragar” a comemoração.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi levado ao Reddit, onde diversas pessoas compartilharam suas opiniões sobre o tema.

Segundo o relato do homem, sua esposa entrou em trabalho de parto na quinta-feira a noite e passou três dias até dar à luz ao filho do casal. Após passar horas sem descansar, o homem acabou se esquecendo de enviar uma mensagem de aniversário para sua mãe.

“Minha esposa deu à luz nossa filha recentemente, foi um trabalho de parto extremamente longo e exaustivo. Ela começou na quinta de noite e nossa filha nasceu nas primeiras horas da segunda-feira”, conta.

“No sábado foi aniversário da minha mãe e eu estava o tempo todo ao lado da minha esposa enquanto ela passava pelo trabalho de parto. Então, para deixá-la confortável, acabei ficando acordado durante toda a noite de sexta-feira e passei o sábado todo lutando contra o sono. Eu não consegui pensar em mais nada e acabei esquecendo do aniversário da minha mãe”.

A avó ficou irritada

Segundo relato do homem, sua mãe ainda enviou algumas mensagens e ele e a esposa concordaram que enviaram a primeira foto da filha para ela, mas que não entrariam em contato novamente até que a bebê nascesse.

Assim que percebeu o esquecimento o homem ligou para a mãe, que ficou extremamente furiosa e acusou a nora de entrar em trabalho de parto propositalmente naquela data.

“Depois que minha filha nasceu eu vi as mensagens e me senti mal por não ter ligado para minha mãe. Liguei para ela e pedi desculpas, além de explicar a situação. Ela não aceitou e começou a me culpar e a culpar minha esposa, dizendo que ela entrou em trabalho de parto propositalmente”.

“Eu perdi a cabeça e desliguei. Disse a ela que ela não era bem-vinda para ver a neta por alguns dias e agora minha família toda está contra mim e me acusando de manter a neta longe dela”, finaliza o homem.

Finalizando o relato, ele explica que sua mãe sempre teve um comportamento tóxico com sua esposa, mas que por conta da última explosão de raiva dela decidiu cortar o contato por algum tempo.

Para os usuários do Reddit, ele fez o certo ao se afastar da mãe pelo bem da esposa e da filha.

“Você está fazendo a coisa certa! Fique firme em sua decisão”, comentou uma pessoa.

“Você fez a coisa certa. Não consigo acreditar que sua mãe pensa que sua esposa realmente entrou em trabalho de parto propositalmente! Não é assim que funciona”, comentou outra.