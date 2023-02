Pais se enfurecem após a primeira palavra do filho ser o nome do tio

Um homem entrou em um grande atrito com seu irmão e a esposa dele depois que o filho do casal disse sua primeira palavra. Ao invés de dizer “mamãe” ou “papai”, o menino disse o nome do tio.

Levando seu relato ao Reddit, o homem conta que era responsável por cuidar do sobrinho cinco dias por semana e que sempre foi uma atividade que gostou de desempenhar.

Conforme o The Mirror, o tio afirma que levava o sobrinho de 15 meses para ficar com ele em sua fazenda de gado leiteiro, onde o pequeno adorava passar tempo com os animais.

Recentemente, com a época das primeiras palavras chegando, os pais começaram a incentivar o pequeno a dizer “mamãe” e “papai”, mas foram surpreendidos quando ele disse o nome do tio como sua primeira palavra.

“Nós estávamos brincando de blocos e de repente meu sobrinho me olhou e começou a dizer ‘B B B B B BE BE’. Eu achei que era conversa normal de bebê, mas ele começou a ficar mais agressivo e a repetir essas letras, por fim, ele começou a fazer o som de ‘N’, apontou pra mim e riu dizendo ‘BEN BEN BEN’”.

Ele foi acusado de ensinar o sobrinho propositalmente

Ao invés de comemorar as primeiras palavras do filho, os pais do menino ficaram completamente irritados com a situação.

“Eles começaram a gritar comigo e a dizer que eu estava ensinando meu sobrinho e sendo egoísta. Eles o pegaram de mim e disseram que eu ‘roubei’ a primeira palavra dele que era para ser direcionada a eles”.

“Eles foram para outro quarto, ficaram lá quase 10 minutos e depois foram embora sem falar nada. Quando estavam saindo meu sobrinho apontou novamente para mim e disse ‘Ben’ e minha cunhada gritou com ele, que começou a chorar. Depois disso ela gritou ainda mais e ele chorou mais forte até eles irem embora. Meus pais estão me acusando de ter ensinado ele e disseram que eu devo me desculpar, mas ele só ouviu meu nome quando outras pessoas o disseram”.

Para os usuários do Reddit, ele não fez nada de errado.

“Uma coisa que sua cunhada está errada é em querer monopolizar a primeira palavra do filho. Muitos pais estão por perto quando isso acontece, mas a maioria não está. É assim que as coisas são e não temos controle”, comentou uma pessoa.

“Os bebês tem autonomia para escolher dizer a primeira palavra que quiserem. Talvez se eles passassem mais tempo com o filho ele teria dito outra coisa”, comentou uma pessoa.