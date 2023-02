Mulher corta todos os laços com cunhada após ser impedida de pegar sobrinho no colo (Reprodução/Freepik - user18526052)

Uma mãe usou o Reddit para relatar um desentendimento com a tia de seu filho, irmã de seu esposo. Segundo ela, a cunhada cortou todo tipo de contato após uma atitude tomada pela mãe da criança.

“A tia do meu filho, irmã do meu parceiro, está loucamente brava comigo e se recusou a reconhecer a família, inclusive meu parceiro no ano passado, tudo porque eu não apenas entreguei nosso filho bebê a seu pedido quando ele era muito pequeno”, iniciou o desabafo.

“A opinião dela é que eu o mantive longe. Ela acha que sou um idiota por isso. Minha opinião é que [meu filho] não queria ser abraçado por ela, então por que eu o daria para alguém?”, perguntou.

A mulher conta que não importa a pessoa, mas sim a vontade da própria criança. Segundo ela, o mesmo acontece dentro de casa quando está com o marido.

“Se ele não quer ir para nenhum de nós, então ele não quer. Às vezes quer apenas a mamãe, aí ele fica comigo. Quando quer o pai, então fica com o pai. A irmã do meu parceiro está indignada por eu estar ‘afastando o sobrinho dela’ e, como resultado, cortou todo contato comigo e com meu outro filho”, finalizou.

Reação na rede social

Depois de finalizar seu relato, diversos redditors colocaram suas impressões. Na concepção dos internautas, a autora não esteve errada.

“Alguém tão exigente é exatamente o tipo de pessoa de quem você deve manter seu filho longe, então pelo menos o resultado é bom”, comentou um deles, sendo a opinião mais votada.

“Sua cunhada parece louca. Cortando o contato com quase toda a família porque o sobrinho não quer ser abraçado?”, continuou outro internauta.

“Parece que você está ensinando seu filho a afirmar sua autonomia corporal e a ter limites. Ela deve relaxar, se é que seu comportamento é o que vai mantê-lo longe dela”, pontuou outro usuário da rede.