Madrinha se revolta com escolha da noiva e se recusa a usar o vestido escolhido

Uma madrinha está recebendo diversas críticas depois de se recusar a utilizar o vestido escolhido pela noiva para suas madrinhas. Segundo ela, o modelo escolhido fica “extremamente estranho” em seu corpo.

Irritada, a madrinha foi ao Reddit contar sua história e acabou tendo o caso compartilhado pelo The Mirror.

Sem se identificar, ela explica que a noiva decidiu que todas a madrinhas usariam vestidos vermelhos de manga longa que complementarão seu vestido de noiva, também vermelho mais com diversos detalhes em dourado.

No entanto, a madrinha se recusa a seguir o código de vestimenta da noiva que quer que todos utilizem roupas adequadas com a moda modesta.

“Minha amiga vai se casar e escolheu roupas para as madrinhas. É tudo combinando com o vestido dela e com o esquema de cores de seu casamento”, conta a madrinha.

“Eu não gostei da roupa e disse a ela que acho que vai ficar estranho em mim e que, por esse motivo, gostaria de usar outras peças. A minha ideia era usar outra roupa inspirada na cultura dela e que não fuja do esquema de cores do casamento. Eu mesma pagaria pela nova peça”.

Ela ameaçou deixar de ser madrinha

Após mostrar o modelo que gostaria de usar, a mulher se deparou com a recusa da noiva que afirmou querer que todas as madrinhas sigam as regras da moda modesta.

“Ela insistiu que a roupa não era modesta e disse que não poderia usar esse modelo. Eu então disse que ela estava agindo de forma controladora e que eu poderia desistir de ser sua madrinha se ela continuasse assim. Ela só disse sarcasticamente que por ela tudo bem”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, a mulher deve apenas “ficar quieta e aceitar” os pedidos da noiva ou deixar de vez o casamento.

“Você é uma madrinha e vai usar o que a noiva quiser por mais horrível que ele seja. Não é o seu casamento, então siga o que ela quer ou caia fora”, comentou uma pessoa.

“Pare de agir como se você fosse o centro das atenções do casamento dela! O vestido escolhido não é feio e ela não está sendo controladora”, finalizou outra.