Decoração do desespero: Mulher fica furiosa após marido reformar apartamento sem consultá-la (Reprodução/Pixabay - Ferenc Keresi)

Um homem de 27 anos relatou ter reformado seu apartamento sem se comunicar com a esposa, de 25. Contudo, ele não esperava que a reação da mulher fosse de fúria. No final da história, até mesmo seus pais ficaram do lado da nora.

“Compramos recentemente um apartamento de três quartos. Decidimos que um quarto seria como um ‘escritório’ para nós dois”, iniciou o relato no Reddit, com o nome de usuário u/Ok_Information_8290.

“Cerca de uma semana atrás, ela teve que fazer uma viagem de negócios por apenas alguns dias. Decidi que poderia usar esse tempo para arrumar o quarto ao meu gosto”, continuou.

Mudança motivada

Segundo o homem, ele é um grande fã de personagens de jogos de videogame. Sendo assim, colocou uma prateleira repleta de figuras das quais gosta e deixou a outra metade vazia para que a esposa preenchesse como bem entendesse.

“Quando minha esposa voltou, ela ficou furiosa com o fato de eu não ter contado a ela sobre a reforma do quarto e o fato de que isso destruiu o tipo de tema formal do escritório. Ela já tinha uma foto de como ficaria o quarto e acho que a destruí isso para ela”, desabafou.

Leia mais um relato:

“Falei que poderia comprar uma tela verde para que, quando ela tivesse reuniões on-line, o plano de fundo não ficasse fora da minha mesa. Mas isso não funcionou, pois acreditava que ‘ocuparia muito espaço’”, continuou.

Mesmo com a esposa irritada, ele decidiu não mudar a aparência de seu canto e, se ela não gostasse, poderiam criar outras soluções ao invés de se desfazer.

“Tornou-se uma grande discussão entre nós. Quando contei aos meus pais sobre isso, eles ficaram do lado dela, além de dizerem que eu deveria jogar fora minhas coisas e ‘começar a ser mais maduro’, desabafou. “Isso meio que me atingiu, já que essas coisas custam muito para serem jogadas fora.”