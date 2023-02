Tia afirma ter amamentado o sobrinho ‘secretamente’ e revela: ‘Não me arrependo’

Uma mulher admitiu que amamentou seu sobrinho de quatro anos para tentar acalmar o menino após um pequeno acidente durante uma brincadeira. Apesar de receber algumas críticas, ela não se arrepende da decisão.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Quora, onde compartilhou suas experiências com amamentação.

Sem se identificar, ela relata: “Uma vez eu estava cuidando do meu sobrinho porque seus pais precisaram viajar. Ele gostava de brincar com meu filho pequeno e ficou comigo durante o tempo em que os pais estavam fora”.

“Ele foi amamentado por sua mãe, então tinha uma mamadeira com leite materno congelado para ele. Enquanto eu amamentava meu filho, esquentei e dei a mamadeira para ele o que o deixou calmo, alimentado e feliz. No entanto, enquanto eles brincavam, ele acabou se machucando e ficou extremamente choroso e agitado”, conta.

“Não foi um ferimento gravo, mas ele não se acalmava de forma alguma”.

Ela decidiu amamentá-lo

Diante da situação, a mulher tentou acalmar o sobrinho de diversas formas, mas não conseguiu.

“Tentei dar a ele seus salgadinhos favoritos, chocolate e outras coisas que ele gosta, mas ele recusou. Meu bebê também começou a chorar ao ouvir ele chorando. Amamentar foi a única coisa que fez ele se acalmar, então decidi tentar amamentar meu sobrinho, o que o fez ficar mais calmo e parar de chorar”.

“No fim, deu tudo certo e tanto o meu filho quanto o meu sobrinho ficaram calmos após alguns minutos de amamentação. Eu não me arrependo de ter feito isso, já que os dois acabaram ficando bem no final das contas”.

Em pouco tempo, diversas pessoas interagiram com a publicação da mulher e elogiaram sua atitude.

“Nossos seios ainda são os melhores recursos para o conforto dos pequenos”, comentou uma pessoa.

“Você teve um pensamento rápido e eficaz, agiu bem”, finalizou outra.