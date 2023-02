Pais demonstram seu amor pela gramática ao escolher nome da filha

Um casal está dando o que falar depois de revelar o “nome único” escolhido para sua filha. Os pais, apaixonados por gramática, decidiram demonstrar seu amor ao nomear sua primeira filha.

Conforme publicado pelo The Mirror, o nome foi compartilhado pelos pais orgulhosos por meio de uma publicação no Reddit, onde rapidamente chamou a atenção de outras pessoas por sua originalidade.

Apesar de estar feliz com sua escolha, a mulher afirma que a sogra é contra a decisão deles e os acusa de “condenar a filha a uma vida de sofrimento” por conta de seu nome incomum.

“Minha sogra está me dando tanta dor de cabeça só porque escolhemos um nome incomum para nossa filha. Por favor, pedimos que sejam honestos em suas opiniões sobre o nome”, comentou a mãe.

Segundo ela, a escolha do casal foi baseada no fato de que eles amam “gramática e literatura” e queriam transmitir essa ideia no nome da filha.

O nome não agradou

Sem se identificar, a mulher então revela o polêmico nome escolhido para a filha do casal.

“Escolhemos o nome Alphabeta Silver, e planejamos chamá-la de Betty como apelido. Nós amamos gramática e literatura então concordamos imediatamente quando ouvimos esse nome. Não pretendemos deixar outras pessoas escolherem o nome por nós”.

Leia também: Mulher se enfurece ao descobrir que o marido quer dar à filha o nome da ex

“Minha sogra controlou tudo em nossas vidas até agora, desde as fotos de noivado até os detalhes do casamento, mas o nome da minha filha está fora de discussão”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, neste caso não se trata de controle sobre o nome do bebê, mas sim um aviso legítimo.

“Por amarem tanto a gramática e a literatura você realmente não têm muita imaginação para nomes e decidiram chamar a filha de Alfabeto”, comentou uma pessoa.

“Eu entendo de literatura e usar Alfabeto como nome é algo completamente exagerado e pode ser comparado a escolher nomear o bebê com um termo gramatical”, finalizou outra.